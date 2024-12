Representó a Uruguay en rugby, lanzó hace dos meses su primer emprendimiento y ya trabaja con empresas como Copsa

“El rugby me ha dado valores como la disciplina, la constancia, el trabajo en equipo, levantar la cabeza y seguir, la resiliencia”, detalló Cambón en diálogo con El Observador.

“Estaba viajando en ómnibus después de un examen y me quedé sin batería. Eso me hizo cuestionarme por qué dentro de ese transporte no habían pantallas”, relató sobre cómo surgió la idea que impulsó Budas.

Actualmente, la empresa gestiona el contenido de las pantallas de los coches de Copsa, en el recorrido Montevideo-Punta del Este, Punta del Este Montevideo.

“Si los turistas que van a Punta del Este ya llegan con la marca en la cabeza después del viaje, esto puede influir en el momento de compra de los usuarios”, explicó Cambón.

Además, los emprendedores avanzan en conversaciones con varias agencias de medios de Uruguay. Tanto Cambón como su socio se inspiran en mercados como China y Estados Unidos en lo que tiene que ver con innovación digital y pantallas; y en Paraguay, en lo vinculado a publicidad en exteriores.

En esta primera fase han avanzado con ahorros propios y a futuro proyectan crecer orgánicamente, aunque no descartan la idea de levantar capital.