"Tapear" en Montevideo: la estrategia de España para internacionalizar su gastronomía y captar la creciente demanda turística en Uruguay

De los 100 millones de turistas que recibió España en 2025, más de 50.000 fueron uruguayos . Una cifra que creció un 20% con respecto a 2024 y que, a su vez, ya había crecido un 16% frente a 2023.

Y aunque en términos comparativos el volumen aún es acotado, el dato no pasa desapercibido para el gobierno español , que a través de la Consejería de Turismo de la Embajada, eligió a Uruguay como destino para expandir Tapeando .

En ese marco, del 17 al 26 de abril, 12 restaurantes de la capital uruguaya ofrecerán propuestas especialmente diseñadas y reinterpretan clásicos de la Comunidad de Madrid, sus productos y su cultura gastronómica, junto a lecturas más actuales.

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El desembarco se enmarca en una estrategia más amplia de internacionalización de la gastronomía española , que busca posicionarla como puerta de entrada para viajar y conocer el país.

“Estamos trayendo un concepto tan tradicional y querido por los españoles como es el tapeo a Montevideo. Además de la calidad de los productos y de los trabajadores que los transforman, la gastronomía es algo más en España, es una forma de vivir, una forma de convivir con los demás, y en ese sentido el tapeo justamente es un elemento fundamental”, sostuvo Javier Salido Ortiz, embajador de España en Uruguay.

Una tapa, una postal: cómo funciona Tapeando

Desde clásicos como la tortilla española, las croquetas o el jamón curado, hasta preparaciones más contemporáneas, la gastronomía española de tapas se caracteriza por su formato de pequeñas porciones pensadas para compartir.

“Cada tapa funciona como una pequeña postal, una manera de empezar a recorrer España sin salir de la ciudad”, señalaron desde la Embajada de España sobre la propuesta, al tiempo que destacaron el vínculo de Uruguay con la gastronomía española, forjado a partir de la influencia de las abuelas inmigrantes y su cocina casera.

Entre los restaurantes que se suman a la iniciativa aparecen Plaza de Chueca, Pacharán Taberna Vasca, Plantado y Toledo, entre otros.

La propuesta apunta así a replicar una de las tradiciones más extendidas en España: que el público pueda armar su propia ruta, recorriendo distintos espacios y probando una tapa en cada uno.

Madrid lidera la demanda uruguaya y la conectividad marca el techo de crecimiento

En el marco de la presentación de Tapeando, Felipe Formariz Pombo, consejero de Turismo para varios países de América Latina, entre ellos Uruguay, señaló a Café y Negocios que Madrid se mantiene como uno de los destinos más elegidos por los uruguayos dentro de España.

La demanda en tanto se distribuye a lo largo del año, aunque con una caída en los meses de verano, cuando el viajero prioriza destinos de sol y playa. Además, Formariz Pombo destacó que a pesar de que Madrid suele funcionar como una puerta de entrada al continente Europeo, la conectividad aérea de la mayoría de ciudades de España permite que se puedan agregar otros destinos españoles dentro del itinerario de viaje.

En ese contexto trabajan en la promoción de destinos menos tradicionales, a través de acciones con agencias de viaje y estrategias orientadas al consumidor final, con el objetivo de seguir ampliando el alcance del turismo español en el mercado uruguayo.

Sin embargo, el consejero advirtió que el principal límite hoy para el turismo entre Uruguay y España pasa por la conectividad aérea. Esto es producto de la alta ocupación y la acotada posibilidad de sumar frecuencias por la disponibilidad global de aviones.