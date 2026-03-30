Te dieron un rol de liderazgo, pero nadie te enseñó a liderar

A veces me cuesta explicar qué hago. Incluso mis hijos me lo preguntan. Y mi respuesta suele ser bastante simple: trabajo en un centro de alto rendimiento para líderes.

Accedé ahora y sin límites a toda la información.

Porque si algo tengo claro es que los estudios no terminan nunca. Que el aprendizaje no es una etapa: es un proceso infinito.

Soy arquitecta. En la facultad aprendí a leer planos, proyectar, armar cronogramas, calcular estructuras. Todo eso fue importante. Me dio base, seguridad y método. Pero cuando me tocó enfrentar los desafíos más grandes, no tuvieron que ver con nada de eso.

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Cuando tuve que coordinar equipos. Cuando los tiempos no daban. Cuando había tensiones. Cuando tuve que encarar conversaciones incómodas. Cuando entendí que el plano podía estar perfecto, pero si no lograba el compromiso de las personas, el proyecto no avanzaba.

Ahí apareció una realidad que nadie me había explicado: nadie me había enseñado a liderar. Ni a liderar personas, ni a construir equipos, ni a liderarme a mí misma. Eso lo aprendí en la cancha. Con algunos aciertos… y muchos errores.

Y no fui la única.

Por nuestra academia pasan más de 1.500 personas por año, de industrias y realidades muy distintas. Pero casi todas comparten algo: llegaron a roles de liderazgo por su capacidad técnica o por su experiencia. No porque alguien les haya enseñado a liderar.

Y sin embargo, saber liderar es lo que más necesitan.

La buena noticia es que esas habilidades —muchas veces llamadas “blandas”, aunque de blandas no tienen nada— se pueden desarrollar.

Y eso es lo que hacemos en la Academia de Xn: acompañamos a personas, equipos y organizaciones a alcanzar su máximo potencial a través del desarrollo de habilidades de liderazgo y gestión.

Hace años tuve la oportunidad de vivir y entrenar en un Centro de Alto Rendimiento Deportivo en Barcelona, practicando nado sincronizado. Y hay algo de ese concepto que me marcó para siempre.

Un lugar donde no vas a escuchar teoría. Vas a entrenar.

Donde repetís, probás, te equivocás, ajustás y volvés a intentar.

Ese es el espíritu que llevamos a nuestra Academia.

Porque liderar no se aprende solo entendiendo conceptos. Se aprende practicando. Llevándolo a situaciones reales. Entrenándolo.

Nuestro método parte de modelos simples que ordenan las dimensiones clave del liderazgo. No como recetas, sino como mapas o guías para entender qué implica liderar bien.

A partir de ahí, cada persona evalúa su realidad, identifica sus propias brechas y trabaja sobre sus desafíos concretos.

No sobre casos ideales. Sobre lo que le pasa hoy: su equipo, su contexto, sus decisiones.

Y luego lo llevamos a la acción, a un plan de desarrollo a través de talleres y programas que ,además de todo lo que mecioné, te den herramientas simples y de alto impacto para que puedas aplicar facilmente en tu realidad, en tu día a día. Y también en el intercambio.

Creemos profundamente en el aprendizaje colaborativo. En generar espacios donde las personas puedan compartir experiencias, miradas y aprendizajes. Porque muchas veces, la respuesta está en la conversación.

Por eso quienes facilitamos estos procesos no somos docentes que “bajan” conocimiento. Somos facilitadores.

Personas que estuvimos ahí, en la cancha, en roles de liderazgo en diversas organizaciones. Que lideramos equipos. Que tomamos decisiones difíciles. Que nos equivocamos. Y que aprendimos.

Desde ese lugar acompañamos, preguntamos, desafiamos y generamos conversaciones que hacen crecer.

Estoy convencida de algo: las organizaciones que invierten en desarrollar a sus líderes no solo están buscando mejores resultados. Construyen las bases de las organizaciones, los cimientos, desarrollando habilidades de liderazgo y gestion sobre las cuales se sostienen los resultados, el clima y al final todo el potencial de tu organización.

Porque al final del día, los resultados llegan —o no— a través de las personas.

Y las personas necesitan líderes preparados.

Por eso, cuando me vuelven a preguntar qué hago, vuelvo a lo mismo.

Trabajo en un centro de alto rendimiento. Un lugar donde seguimos aprendiendo. Porque liderar mejor no es un destino. Es una práctica constante.