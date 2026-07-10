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Últimos días para correr el circuito de obstáculos inflables más grande de América en Uruguay

Super Jump podrá disfrutarse hasta este domingo en SITIO, la gran carpa ubicada en el Parque Roosevelt, con circuitos gigantes y diversión para todas las edades

10 de julio de 2026 16:34 hs
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La carrera de obstáculos inflables más grande de América ya está en Uruguay y continúa recibiendo a miles de personas durante las vacaciones de invierno. La propuesta permanecerá abierta hasta este domingo en SITIO, la gran carpa ubicada en el Parque Roosevelt (Canelones), con circuitos gigantes, desafíos y diversión para todas las edades.

Tras el éxito de su primera edición en el país, realizada en setiembre de 2025, Super Jump regresó con una propuesta renovada para quienes buscan una experiencia diferente para compartir en familia, con amigos o en grupo.

El parque cuenta con un circuito de obstáculos inflables gigantes que combina actividad física, entretenimiento y desafíos en un entorno seguro. La experiencia está pensada tanto para niños como para adultos, convirtiéndose en una de las principales atracciones de estas vacaciones de invierno.

Los turnos tienen una duración de 50 minutos y comienzan en punto cada hora, permitiendo que cada grupo aproveche al máximo el recorrido. El parque abre todos los días a las 12:00 y el último turno comienza a las 19:00.

Las entradas tienen un precio general de $740 y pueden adquirirse a través de RedTickets o directamente en el tótem de venta instalado en el predio, sujeto a disponibilidad. Además, hay paquetes de ingreso con beneficios y descuentos para clientes de tarjetas asociadas.

Condiciones de ingreso

  • No está permitido el ingreso a los juegos para niños y niñas de 1 y 2 años.
  • Los niños de 3 a 7 años deben ingresar acompañados por un adulto mayor de 18 años.
  • A partir de los 8 años pueden ingresar solos.
  • Cada entrada es válida para un turno de 50 minutos.
  • El predio cuenta con estacionamiento gratuito.

Super Jump estará disponible únicamente hasta este domingo, ofreciendo una de las últimas oportunidades para disfrutar de esta propuesta que combina deporte, juego y diversión para todas las edades.

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