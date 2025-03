Concurso de carnaval en el Teatro de Verano: horarios y precios de la rueda de ganadores, este lunes y martes

Lunes 10 de marzo

20.00: 2° premio de revistas La Compañía

21.00: 2° premio de humoristas Sociedad Anónima

22.00: 1er. premio de sociedades de negros y lubolos La Sara del Cordón

23.00: 2° premio de murgas Asaltantes con Patente

00.00: 1er. premio de parodistas Momosapiens

Martes 11 de marzo

20.00: 2° premio de sociedades de negros y lubolos Valores

21.00: 1er. premio de revistas Tabú

22.00: 2° premio de parodistas Los Adam’s

23.00: 1er. premio de humoristas Los Rolin

00.00: 1er. premio de murgas Doña Bastarda

Venta anticipada en Abitab

Las entradas están a la venta en forma anticipada en la red de locales de Abitab.

Si hay un remanente se pondrá a la venta en las boleterías del escenario del Parque Rodó desde la hora 19.

H2-Entradas-Triunfadores-Plantilla-DAECPU.jpg

Máximo una hora para cada conjunto

Según se explicó desde Daecpu a El Observador, cada elenco dispondrá como máximo de una hora para desarrollar su show final en esta zafra carnavalera, recibir los premios y realizar los agradecimientos.

El objetivo de no realizar en cada caso la actuación completa (en algunas categorías ello demanda 70 minutos) es que todo concluya no muy avanzada la madrugada, dado que no es fin de semana y al otro día mucha gente tiene actividad desde temprano.

Tras esta rueda de triunfadores quedará, en fecha y lugar a confirmar, realizar la ceremonia de entrega de las menciones especiales, tanto las ya otorgadas directamente como las que saldrán de las ternas que el jurado instauró.

Finalmente, desde Daecpu se informó que habrá un show especial, de cierre del carnaval, el domingo 16 de marzo desde la hora 17, en la Sala Adela Reta del Sodre, con la actuación de los cinco primeros premios del concurso de este año.