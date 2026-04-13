Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45
Ahora en: Montevideo
icon
18°C
nubes dispersas
Martes:
Mín  16°
Máx  23°

Siguenos en:

/ SINIESTRO GRAVE

Choque entre dos autos en Ruta 5 dejó dos personas lesionadas: una mujer que viajaba como acompañante está grave

El conductor de uno de los autos, un hombre de 49 años, fue diagnosticado como “politraumatizado con pérdida de conocimiento y amnesia del episodio”

13 de abril de 2026 7:42 hs
choqueruta5rivera

Un siniestro de tránsito ocurrido este domingo entre dos autos dejó dos personas lesionadas, una de ellas de gravedad, en el departamento de Rivera, según informó la Dirección Nacional de Policía Caminera.

El hecho se registró sobre las 19:45 en el kilómetro 494 de la Ruta 5, donde dos automóviles que circulaban de norte a sur protagonizaron una colisión por alcance.

De acuerdo a la información primaria, el choque se habría originado cuando uno de los vehículos intentó girar a la izquierda hacia el margen este.

El conductor de ese automóvil, un hombre de 49 años, fue diagnosticado como “politraumatizado con pérdida de conocimiento y amnesia del episodio” y trasladado al Hospital de Rivera. En tanto, su acompañante, una mujer de 47 años, presentó “politraumatizada grave” y también fue derivada al mismo centro asistencial.

El segundo vehículo era conducido por un hombre de 46 años, que resultó ileso y con espirometría cero. Dos acompañantes, de 12 y 39 años, fueron trasladadas a un centro de salud y no presentaban lesiones de entidad en una primera evaluación.

Las más leídas

Annais Reyes, la joven soldado de 18 años que fue asesinada por su pareja policía en Montevideo

Este año el feriado no laborable del 1° de mayo genera fin de semana largo: cómo se paga en caso de trabajar

Incautaron contrabando valuado en más de $ 1.6 millones tras operativos en dos supermercados de Melo

Con todas las pilas y para su alegría y la de Marcelo Bielsa en la selección uruguaya, vuelve Darwin Núñez con Al-Hilal luego de 56 días por la Champions League de Asia

Temas

Autos Rivera ruta 5

EO Clips

Mas noticias de Nacional

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos