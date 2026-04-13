Choque entre dos autos en Ruta 5 dejó dos personas lesionadas: una mujer que viajaba como acompañante está grave

Un siniestro de tránsito ocurrido este domingo entre dos autos dejó dos personas lesionadas, una de ellas de gravedad, en el departamento de Rivera, según informó la Dirección Nacional de Policía Caminera.
El hecho se registró sobre las 19:45 en el kilómetro 494 de la Ruta 5, donde dos automóviles que circulaban de norte a sur protagonizaron una colisión por alcance.
De acuerdo a la información primaria, el choque se habría originado cuando uno de los vehículos intentó girar a la izquierda hacia el margen este.
El conductor de ese automóvil, un hombre de 49 años, fue diagnosticado como “politraumatizado con pérdida de conocimiento y amnesia del episodio” y trasladado al Hospital de Rivera. En tanto, su acompañante, una mujer de 47 años, presentó “politraumatizada grave” y también fue derivada al mismo centro asistencial.
El segundo vehículo era conducido por un hombre de 46 años, que resultó ileso y con espirometría cero. Dos acompañantes, de 12 y 39 años, fueron trasladadas a un centro de salud y no presentaban lesiones de entidad en una primera evaluación.