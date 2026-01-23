A los líderes empresariales uruguayos les preocupa más la ciberseguridad que la inflación

¿Qué es lo que más le preocupa a los CEO uruguayos en el futuro? La respuesta que más se repite es la ciberseguridad. Al menos así responden en la 29ª Encuesta Global de PwC. En el capítulo Uruguay, se le preguntó a los líderes empresariales por las amenazas de sus compañías.

En esta interrogante, la ciberseguridad queda por delante de la inflación . PwC reporta que en ciberseguridad 58% se ubica con una exposición al menos moderada, mientras que en inflación ese grupo llega a 38% , un contraste que posiciona al riesgo digital como el foco más repetido en términos de intensidad percibida para el próximo año.

"Al igual que a nivel global en franco ascenso con respecto a años anteriores (21% el año pasado y 9% el año anterior)", dice el estudio.

"Al ser consultados los CEO uruguayos sobre cómo evalúan protegerse de los posibles impactos del riesgo geopolítico, ocho de cada diez (83%) manifestaron que están planeando mejorar la ciberseguridad en sus empresas, en línea con lo que manifestaron sus pares a nivel global", agrega la investigación.

La diferencia se hace más visible en el extremo superior de la escala, donde se agrupan las respuestas de exposición alta y extrema. En ciberseguridad, esos niveles suman 28%, frente a una inflación que registra 5% en el nivel alto.

image

El mismo cuadro incluye otras amenazas que permiten contextualizar la jerarquía del riesgo percibido. Entre ellas, la volatilidad macroeconómica aparece con predominio del tramo moderado y un bloque relevante en el nivel alto, mientras que la disponibilidad de personal con habilidades clave combina un peso importante en el nivel medio con presencia en los tramos altos.

Qué opinan sobre la IA

En IA, los resultados declarados en Uruguay muestran una brecha frente al promedio global, tal como lo informó El Observador este jueves. El informe dice que 6% de los CEO uruguayos reporta mayores ingresos derivados de la adopción de IA en los últimos 12 meses, frente a 30% a nivel global. En costos, 19% afirma que disminuyeron debido a la IA, y PwC lo describe como una señal de oportunidad para buscar retornos más allá del recorte de gastos.

La encuesta agrega dos condiciones internas para esa adopción. En Uruguay, 64% indica que el entorno tecnológico facilita la integración de IA, y 72% que la cultura de la empresa facilita su adopción, aunque con una composición menos “enfática” que la global. En empleo, más de la mitad (55%) anticipa que requerirá menos empleados júniors en tres años por efecto de la IA, mientras 39% no espera cambios y 6% prevé necesitar más.

Cuando el documento baja a prácticas de innovación, describe una brecha entre intención y ejecución. En Uruguay, 53% considera la innovación vital para su estrategia, pero solo 15% está de acuerdo o totalmente de acuerdo con que su empresa tolera proyectos de innovación de alto riesgo. PwC agrega que 8% implementa procesos rutinarios para detener proyectos de I+D con malos resultados y 5% tiene un centro de innovación definido, incubadora o venturing corporativo.