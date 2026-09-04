Alzheimer: cuáles son las dos profesiones que registraron menos muertes por la enfermedad neurodegenerativa

Un estudio científico identificó las dos profesiones que presentaron la menor proporción de muertes atribuidas a la enfermedad de Alzheimer . Se trata de los conductores de ambulancia y los taxistas , dos trabajos que tienen en común una actividad frecuente de navegación y orientación espacial.

La investigación fue publicada en The BMJ y utilizó información de los certificados de defunción de Estados Unidos correspondientes al período comprendido entre 2020 y 2022. En total, los investigadores analizaron los registros de 8.972.221 personas fallecidas que contaban con información sobre su ocupación habitual.

El equipo estuvo integrado por Vishal R. Patel , investigador clínico de Harvard Medical School y Brigham and Women's Hospital ; Michael Liu , estudiante de medicina de Harvard Medical School ; Christopher M. Worsham , profesor asistente de Medicina de Harvard Medical School y Massachusetts General Hospital ; y Anupam B. Jena , profesor Joseph P. Newhouse de Política y Medicina de Salud en Harvard Medical School .

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De las 443 ocupaciones estudiadas, los conductores de ambulancia registraron la menor proporción ajustada de fallecimientos atribuidos al Alzheimer , con un 0,91% , mientras que los taxistas ocuparon el segundo lugar, con un 1,03% . Para realizar la comparación, los investigadores tuvieron en cuenta la edad al momento de la muerte, el sexo, la raza y grupo étnico y el nivel educativo. En el conjunto de la población analizada, la proporción ajustada fue del 1,69%.

La diferencia también apareció al observar los datos sin la discriminación. Entre los taxistas, 171 de 16.658 muertes tuvieron al Alzheimer como causa subyacente, equivalente al 1,03%. En el caso de los conductores de ambulancia, fueron 10 de 1348, un 0,74%.

Los investigadores centraron su atención en estas actividades porque exigen tomar decisiones de orientación en tiempo real. Un taxista puede tener que determinar recorridos, reconocer ubicaciones y modificar el trayecto ante cambios en el tránsito. Los conductores de ambulancia, por su parte, deben desplazarse hacia destinos que pueden variar y resolver rápidamente cuestiones relacionadas con la ubicación y el recorrido.

Mortalidad por enfermedad de Alzheimer entre taxistas y conductores de ambulancias

El interés por esta posible relación surgió de investigaciones anteriores sobre los taxistas de Londres. Los trabajos habían encontrado modificaciones funcionales en el hipocampo, una región cerebral relacionada con la memoria espacial y que también resulta afectada durante el desarrollo de la enfermedad de Alzheimer.

El resultado no se repitió de la misma manera en otras profesiones vinculadas con el transporte. Las pesquisas calcularon una proporción ajustada de muertes por la dolencia del 1,65% entre los conductores de colectivos, del 2,34% entre los pilotos de aeronaves y del 2,12% entre los capitanes de barcos. En el ranking de las 443 ocupaciones, los pilotos quedaron en el cuarto puesto de mayor mortalidad proporcional y los capitanes de barco en el puesto 23.

Los autores del estudio remarcaron que los hallazgos no permite establecer una relación causal entre el trabajo desempeñado y una menor posibilidad de desarrollar o morir por Alzheimer.