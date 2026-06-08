Apple presenta Siri renovado y apuesta fuerte por inteligencia artificial

Apple finalmente transformó Siri de un asistente de voz en un chatbot de IA conversacional, capaz de comprender contexto, gestionar tareas complejas e interactuar de manera más natural entre aplicaciones. La novedad fue presentada el lunes durante la Conferencia Mundial de Desarrolladores (WWDC 2026), donde la compañía anunció una serie de actualizaciones que buscan competir directamente con ChatGPT, Claude y Gemini.
La nueva "Siri AI" llegará en versión beta a finales de este año y viene acompañada de una aplicación independiente dedicada al asistente. A diferencia del Siri tradicional, esta versión puede acceder al conocimiento mundial actual para fundamentar sus respuestas, consultar la información del dispositivo del usuario y responder en función de lo que aparezca en pantalla.
El asistente se rediseñó para los iPhones modernos: la activación ahora ocurre en la Isla Dinámica con una nueva animación. Los usuarios pueden deslizar hacia abajo desde la Isla para buscar o iniciar una conversación escribiendo o diciendo "Oye Siri". Una función llamada "Escribir con Siri" ayudará a redactar textos en Mail y Mensajes, reflejando el estilo de comunicación del usuario con cada contacto. Apple también mejoró el dictado del sistema para capturar con mayor exactitud ortografía, puntuación y mayúsculas.
Más allá de Siri, Apple anunció mejoras en Image Playground con generación de imágenes de mayor calidad, más estilos artísticos y controles de edición más completos. La aplicación Fotos recibirá optimizaciones impulsadas por Apple Intelligence, incluyendo eliminación automática de objetos y edición mediante lenguaje natural.
La app Wallet tendrá una nueva función para dividir gastos fotografiando recibos y generando solicitudes de pago. También incluirá una opción "Crear un pase" que permitirá generar pases digitales a partir de artículos físicos como entradas de cine o membresías de gimnasio.
Apple también planea integrar un agente de IA en su tienda de aplicaciones para permitir que usuarios deleguen tareas como reservas, gestión de calendario, edición de documentos o control de dispositivos inteligentes. La aplicación Cámara incorporará una nueva sección de "Inteligencia Visual" que sustituye la función anterior y utiliza búsqueda de imágenes de Google para identificar objetos.
En macOS, Siri estará disponible desde cualquier lugar a través de Spotlight, que ahora también puede encontrar respuestas a preguntas. En watchOS, los usuarios podrán hacer preguntas y realizar acciones directamente desde su reloj. Todas estas actualizaciones forman parte de las mejoras que Apple ha preparado para macOS, iPadOS, visionOS, watchOS y tvOS.