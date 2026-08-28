Científicos descubren una fractura de la Tierra bajo el Pacífico: qué se sabe del fenómeno geológico

Un equipo internacional de investigadores logró observar cómo una estructura tectónica ubicada bajo el océano Pacífico , frente a la costa de Canadá , se está fragmentando de manera progresiva. El hallazgo se produjo en Cascadia , una extensa región geológica donde el fondo oceánico se introduce por debajo de América del Norte .

El estudio permitió obtener una imagen directa de una etapa que hasta ahora se conocía principalmente a partir de sus efectos. Los científicos identificaron cómo el sistema comienza a dividirse en segmentos menores mientras continúa su descenso hacia las profundidades terrestres.

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La investigación fue liderada por Brandon Shuck , profesor de la Universidad Estatal de Luisiana, y contó con la participación de especialistas de Estados Unidos , Canadá y Suiza .

¿Qué se sabe de la fractura de la Tierra bajo el Pacífico?

El fenómeno involucra principalmente a la placa Juan de Fuca, una formación oceánica relativamente pequeña que se desplaza hacia la costa occidental de América del Norte. Al llegar al borde continental, comienza a hundirse bajo la placa Norteamericana, en un mecanismo denominado subducción.

Durante ese desplazamiento, la estructura experimenta enormes fuerzas. El nuevo análisis reveló que no permanece intacta mientras desciende, sino que presenta fracturas profundas capaces de generar nuevos límites entre distintos sectores. Una de las rupturas identificadas alcanza aproximadamente 75 kilómetros.

Los datos obtenidos también permitieron reconocer diferencias en la forma y el comportamiento de los bloques que integran el sistema. La antigua idea de una superficie rígida y continua resulta insuficiente para explicar lo que sucede en este sector del Pacífico: el hundimiento puede acompañarse de deformaciones y separaciones internas.

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Shuck describió el resultado como una evidencia inédita de una etapa de transformación tectónica. "Esta es la primera vez que tenemos una imagen clara de una zona de subducción en pleno proceso de desaparición", explicó el investigador en diálogo con ScienceDaily.

La región estudiada comprende el entorno de la isla de Vancouver y se extiende hacia el sur por el noroeste de Estados Unidos. Allí también intervienen las placas Explorer y Gorda, vinculadas con la evolución de un antiguo sistema tectónico que alguna vez fue mucho más extenso.

El fenómeno, además detenta de interés para el estudio de los terremotos. Cascadia alberga una enorme falla submarina capaz de generar movimientos sísmicos de gran magnitud. El último gran terremoto conocido ocurrió el 26 de enero de 1700 y produjo un tsunami que llegó hasta Japón, según repasó el sitio.