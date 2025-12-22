Elon Musk y el invento tecnológico que "pudre el cerebro"

Elon Musk participó en el podcast de la creadora Katie Miller para evaluar los alcances de la tecnología. En el encuentro se analizó el impacto social de las invenciones.

Miller, quien se desempeñó como subsecretario de prensa del presidente estadounidense Donald Trump en el Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos de 2017 a 2019, consultó al magnate sobre un avance específico. Buscó identificar una "invención que nos haya hecho peores, no mejores". El planteo fue directo.

Embed - Elon Musk on DOGE, AI, & Are we in a Simulation? | KMP Ep.18 Musk seleccionó al video de formato corto como el principal responsable. Este formato domina hoy el consumo masivo en redes sociales de todo el mundo.

El empresario justificó su elección con una frase contundente. Según su visión, este contenido "parece estar pudriendo el cerebro de las personas".