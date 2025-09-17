Estas son todas las novedades de iOS 26, el nuevo sistema operativo de iPhone

Apple lanzó iOS 26 , una actualización que redefine el iPhone con cinco novedades clave: gestión automática de llamadas en espera, filtrado de números desconocidos, traducción en tiempo real, la nueva interfaz Liquid Glass y mejoras en Apple Music.

La primera novedad es un asistente que administra las llamadas en espera. Cuando la otra persona interrumpe, el iPhone silencia y oculta la conversación hasta que regresa a la línea, mostrando transcripciones en pantalla.

Otra función destacada es el filtrado de llamadas de desconocidos . El sistema pide a quien llama que grabe su nombre y el motivo. El usuario decide si atender, responder con un mensaje o rechazar. También puede configurarse para enviar llamadas no guardadas directamente al buzón de voz.

iOS 26 introduce además la traducción automática de llamadas y mensajes . Disponible en inglés, francés, alemán, portugués y español, permite comunicarse en distintos idiomas tanto por teléfono como en FaceTime. Las traducciones aparecen en la pantalla y se escuchan junto a la voz original.

Diseño, música y más opciones de personalización

El rediseño de iOS 26 se llama Liquid Glass, un estilo que aporta transparencia a notificaciones, menús y botones. La legibilidad varía según el fondo de pantalla elegido, con mayor claridad en fondos simples y oscuros.

En Apple Music, se suma la traducción y pronunciación de letras de canciones en varios idiomas. Esto permite seguir temas en lenguas extranjeras entendiendo su contenido. La función aún es limitada en repertorio e idiomas compatibles.

El sistema también agrega AutoMix, que crea transiciones entre canciones en listas o álbumes, buscando emular la mezcla de un DJ.

Otras novedades incluyen la posibilidad de generar Genmojis combinando emojis, nuevas opciones para la pantalla de bloqueo y herramientas de optimización de batería.

La actualización ya está disponible para iPhone 11 y posteriores. Puede instalarse desde Ajustes > General > Actualización de software, con la opción de hacerlo de inmediato o durante la noche.