Alejandro Balbis emocionó a todos con su canción en la última jornada de la expedición Uruguay Sub200

En la noche del martes comenzó la transmisión de despedida de la primera etapa de la expedición "Uruguay Sub 200" , que inició en agosto y se encuentra en su tramo final.

El músico uruguayo Alejandro Balbis fue invitado a bordo del Falkor Too en el marco del programa Artists-at-Sea del Schmidt Ocean Institute .

Durante la emisión presentó por primera vez "Llanura abisal" , canción inédita compuesta en la travesía. También interpretó “Marcos” y el clásico “El gran pez”.

Antes del estreno, Balbis compartió sus impresiones: “Ha sido todo tan removedor, tan lindo. Y a la vez la vida en tierra sigue girando”, expresó frente a la audiencia.

El artista agregó que durante el viaje surgieron aprendizajes y vivencias que lo marcaron: “Me llevo un legado a mi casa para toda la vida”, subrayó.

Esta es la canción:

"Llanura abisal"

Llegan desde el azul profundo,

donde la sal, donde no hay luz,

¿Qué va a pasar con ese mundo?

Si lo ignoras, si no estás tú,

las maravillas que encontrarás

quedarán, ya no se irán.

Los corazones explotarán,

yantarán, ballenas saludarán.

Trae escondidos los colores,

verde fugaz, rojo punzón,

paz sublimando los dolores

de nuestro mar.

Esta canción, iluminando

la oscuridad abisal como un rumor,

olas que bañan la humanidad,

conocer, nos hará libres de amar.