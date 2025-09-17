Dólar
Compra 38,80 Venta 41,20

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45
Ahora en: Montevideo
icon
19°C
muy nuboso
Jueves:
Mín  15°
Máx  20°

Siguenos en:

/ Ciencia y Tecnología / CIENCIA

Alejandro Balbis emocionó a todos con su canción en la última jornada de la expedición Uruguay Sub200

El programa Artists-at-Sea del Schmidt Ocean Institute reunió a ciencia y arte en la etapa de cierre de Uruguay Sub 200

17 de septiembre 2025 - 9:00hs
20240710 Entrevista a Alejandro Balbis, músico. (6).jpg
Foto: Inés Guimaraens

En la noche del martes comenzó la transmisión de despedida de la primera etapa de la expedición "Uruguay Sub 200", que inició en agosto y se encuentra en su tramo final.

El músico uruguayo Alejandro Balbis fue invitado a bordo del Falkor Too en el marco del programa Artists-at-Sea del Schmidt Ocean Institute.

Durante la emisión presentó por primera vez "Llanura abisal", canción inédita compuesta en la travesía. También interpretó “Marcos” y el clásico “El gran pez”.

Más noticias
ultimo descenso de la expedicion uruguay sub200: realizaran la ultima travesia en el fondo marino a 4.000 metros de profundidad
CIENCIA

Último descenso de la expedición Uruguay Sub200: realizarán la última travesía en el fondo marino a 4.000 metros de profundidad

la startup uruguaya que extrae informacion del aire con ia y busca prevenir la proxima pandemia
INTELIGENCIA ARTIFICIAL

La startup uruguaya que extrae información del aire con IA y busca prevenir la próxima pandemia

Antes del estreno, Balbis compartió sus impresiones: “Ha sido todo tan removedor, tan lindo. Y a la vez la vida en tierra sigue girando”, expresó frente a la audiencia.

El artista agregó que durante el viaje surgieron aprendizajes y vivencias que lo marcaron: “Me llevo un legado a mi casa para toda la vida”, subrayó.

Esta es la canción:

"Llanura abisal"

Llegan desde el azul profundo,

donde la sal, donde no hay luz,

¿Qué va a pasar con ese mundo?

Si lo ignoras, si no estás tú,

las maravillas que encontrarás

quedarán, ya no se irán.

Los corazones explotarán,

yantarán, ballenas saludarán.

Trae escondidos los colores,

verde fugaz, rojo punzón,

paz sublimando los dolores

de nuestro mar.

Esta canción, iluminando

la oscuridad abisal como un rumor,

olas que bañan la humanidad,

conocer, nos hará libres de amar.

Temas:

Alejandro Balbis Uruguay Sub200 Schmidt Ocean Institute

Seguí leyendo

Las más leídas

Tres oficiales de la Armada muy comprometidos en el caso de desaparición de decenas de toneladas de carne
INVESTIGACIÓN ADMINISTRATIVA

Tres oficiales de la Armada muy comprometidos en el caso de desaparición de decenas de toneladas de carne

Manuel Pérez Bravo, uno de los damnificados de República Ganadera que escribió un libro
HISTORIAS DE INVERSORES

Confió en su exalumno e invirtió en República Ganadera, perdió el dinero que tenía para su retiro y decidió escribir un libro

Julia Paternain
ATLETISMO

¿Qué premio económico ganó Julia Paternain por su medalla de bronce en el Mundial de atletismo?

Fiscal que condenó a Romina Celeste por denuncia falsa contra Orsi reveló presiones de la fiscal Ghione por información del caso Penadés
INDAGATORIA PENAL

Fiscal que condenó a Romina Celeste por denuncia falsa contra Orsi reveló presiones de la fiscal Ghione por información del caso Penadés

EO Clips

Mas noticias de Nacional

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos