CIENCIA

Último descenso de la expedición Uruguay Sub200: realizarán la última travesía en el fondo marino a 4.000 metros de profundidad

Los investigadores prevén el retorno a puerto el viernes 19, tras semanas de trabajo en áreas de interés ecológico y geológico.

16 de septiembre 2025 - 11:37hs
ROV Subastian Uruguay200

El ROV Subastian realizará este martes su última inmersión en aguas uruguayas, alcanzando los 4.000 metros de profundidad en el Atlántico sur.

Con esta maniobra se cerrará la expedición Uruguay SUB 200, la primera dedicada a explorar el océano profundo bajo soberanía nacional.

La operación se desarrolla a bordo del buque Falkor (Too), operado por el Schmidt Ocean Institute, con transmisión en vivo de las tareas en el fondo marino. El equipo científico prevé regresar a puerto el viernes 19, aunque la hora de arribo aún no fue confirmada.

El material recolectado durante los descensos será utilizado por múltiples investigadores uruguayos para analizar el fondo marino del país, aportando datos inéditos sobre biodiversidad y geología.

Una expedición inédita para el país

El proyecto fue impulsado por Leticia Burone y Álvar Carranza, docentes de la Universidad de la República, y seleccionado entre propuestas internacionales.

En la misión participan 37 investigadores de Uruguay y del exterior, con el objetivo de explorar zonas entre 200 y 3.500 metros, ahora extendidas a los 4.000. La franja oceánica analizada se ubica dentro de la Zona Económica Exclusiva uruguaya, en sectores definidos por su interés ecológico y geológico.

Se trata del primer esfuerzo sistemático de observación científica en áreas del océano nacional que permanecían casi inexploradas.

Temas:

Uruguay Sub200 Atlántico Sur

