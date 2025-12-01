Dólar
/ Ciencia y Tecnología / ASTRONOMÍA

Estos serán los eventos astronómicos visibles desde Uruguay en diciembre 2025

El mes cierra el año con conjunciones lunares, la lluvia de meteoros Gemínidas y el solsticio de Capricornio

1 de diciembre 2025 - 11:31hs
Foto de banco de imágenes de una lluvia de meteoros
Foto de banco de imágenes de una lluvia de meteoros Piqsels

El Observatorio Astronómico Los Molinos (OALM) publicó su guía de observación para diciembre de 2025, que incluirá varios eventos relevantes para aficionados y curiosos del cielo nocturno.

El miércoles 3 se producirá una conjunción entre la Luna y las Pléyades, visible hacia el noreste desde las 20:30. La cercanía a la Luna llena del jueves 4 podría dificultar la observación.

El domingo 7, Mercurio alcanzará su máxima elongación oeste, coincidiendo con una conjunción entre la Luna, Júpiter y Pollux, visibles en formación triangular a partir de las 20:30.

El miércoles 10, la Luna se alineará con Régulo, estrella principal de Leo, mientras que el jueves 11 llegará el cuarto menguante.

Uno de los puntos más esperados será el sábado 13, con la lluvia de meteoros Gemínidas, cuyo cuerpo progenitor es el asteroide 3200 Phaethon. El OALM señaló que el radiante estará en la constelación de Géminis y que el máximo se observará cerca de la 1:30 de la madrugada del domingo 14, con hasta 120 meteoros por hora en condiciones ideales.

El domingo 14, la Luna volverá a protagonizar una conjunción con Spica, visible desde las 2:30 hacia el este.

El jueves 18 se producirá la conjunción Luna–Antares, apenas visible cerca de las 4:30, con Mercurio ubicado abajo a la izquierda en la misma formación.

El viernes 19 marcará la Luna nueva, y dos días después, el domingo 21 a las 12:03, ocurrirá el Solsticio de Capricornio, inicio del verano austral y del invierno en el hemisferio norte.

El mes continuará con el cuarto creciente el sábado 27, y cerrará el miércoles 31 con una nueva conjunción entre la Luna y las Pléyades, visible desde las 21:30 hacia el noreste.

Según el OALM, diciembre ofrecerá un cielo activo y variado, ideal para la observación a simple vista o con instrumentos básicos desde distintos puntos del país.

Observatorio Astronómico Los Molinos

