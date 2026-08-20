Google otorga un plan gratuito de Gemini para universitarios uruguayos: cómo acceder

Los estudiantes universitarios uruguayos de entre 18 y 24 años pueden acceder sin costo durante un año a Google AI Plus , un plan que cuesta US$ 4,99 por mes y que lleva el almacenamiento de una cuenta gratuita de Gmail de 15 GB a 400 GB .

Google establece que la oferta está disponible para estudiantes universitarios que cumplan con los requisitos y tengan entre 18 y 24 años . Pueden entrar tanto los usuarios nuevos como los estudiantes cuya prueba de AI Pro de 2025 ya haya vencido. Se puede acceder acá.

El acceso no es automático por un año y listo: la compañía aclara que los requisitos deben verificarse cada año para mantener el beneficio.

Lo que antes pasaba cada 100 años puede pasar cada 3: el dato sobre las olas de calor que expuso un uruguayo experto en cambio climático

Del chupete electrónico al contrato familiar: cómo hablar de tecnología con los hijos, según un psicólogo uruguayo

Según pudo comprobar El Observador, al reclamar la oferta se abre un panel de "Confirma tu estado de estudiante" , donde el usuario tiene que confirmar que se matriculó en una institución de educación superior.

La institución no se escribe libremente: está previamente asignada por Google, por lo que no es que cualquiera pueda cargar el nombre que quiera. El formulario aclara que hay que ingresarlo exactamente como aparece en los registros oficiales.

Además de la universidad, pide nombre, apellido, fecha de nacimiento —que Google aclara que se usa únicamente con fines de verificación— y una dirección de correo electrónico para enviar novedades.

Qué incluye el plan y hasta cuándo está disponible

El beneficio central para un usuario común es el almacenamiento de 400 GB en la nube, que se reparte entre Google Fotos, Drive y Gmail. En concreto, quien hoy trabaja con los 15 GB gratuitos multiplica su capacidad al activar la oferta.

El plan también da límites de uso dos veces más altos en la app de Gemini, acceso al modelo Flash Pensar y a Gemini Omni, y cargas ilimitadas para Study Notebooks, Elementos visuales y Live.

Se suman más acceso a Nano Banana en la Búsqueda de Google, Gemini integrado en Gmail y los estudios creativos Google Flow, para generar historias y escenas cinematográficas, y Google Flow Music.

Sobre las herramientas de estudio, Google sostiene que los Study Notebooks convierten los programas de estudio, las notas de clase y los materiales del curso que sube el estudiante en guías, cuestionarios y resúmenes adaptados a lo que está aprendiendo en ese momento.

La empresa lanzó además un centro para estudiantes dentro de Gemini, con cuadernos de estudio que identifican lagunas de conocimiento mediante cuestionarios diagnósticos y siguen el progreso en un panel en vivo.

También habilitó visualizaciones interactivas: si el prompt empieza con "Muéstrame", Gemini genera simulaciones 3D funcionales —como el funcionamiento del ADN, que se puede rotar y explorar— y tablas dinámicas dentro del chat.

A eso se agrega la investigación profunda en Gemini Live: se pide por voz un informe de varios pasos, el teléfono queda bloqueado mientras el sistema trabaja en segundo plano y llega una notificación al terminar.

Google informó que los estudiantes de Estados Unidos reciben un año de Google AI Pro, mientras que en más de 140 países la oferta es de Google AI Plus. La promoción es válida hasta el 31 de diciembre de 2026 para estudiantes elegibles, y cumplidos los 12 meses el plan (al menos en Uruguay) pasa a costar US$ 4,99 mensuales.