Un equipo de investigadores de Estados Unidos y Suiza analizó por qué los mosquitos eligen picar a determinadas personas y descubrió que la respuesta está relacionada con la composición química de la piel y los microorganismos que viven en ella.

El trabajo, realizado con la participación de 119 voluntarios, examinó el comportamiento de tres especies capaces de transmitir enfermedades: Aedes aegypti , Aedes albopictus y Culex quinquefasciatus . Los resultados mostraron que cada una tiene preferencias particulares y que no todas se sienten atraídas por los mismos individuos.

La investigación fue liderada por científicos de la Universidad Internacional de Florida y publicada en agosto en la revista científica iScience .

"Que aprendan y que me enseñen": lo que piden los adolescentes a los adultos en Uruguay sobre el mundo digital

Cuáles son los tres síntomas de alerta que pueden anticipar un ACV, según un especialista

Uno de los principales factores identificados es el microbioma cutáneo , es decir, el conjunto de bacterias, hongos y otros microorganismos que habitan naturalmente en la superficie de la piel. Estos organismos intervienen en la transformación de sustancias presentes en el sudor y generan compuestos volátiles que influyen en el olor corporal.

Aunque muchas de esas sustancias son imperceptibles para las personas, los mosquitos pueden detectarlas mediante sus receptores sensoriales.

El olor humano está compuesto por más de 1000 compuestos orgánicos volátiles, cuya combinación varía de un individuo a otro.

La estudiante de doctorado Kaylee Marrero, quien dirigió el estudio, destacó las diferencias entre las especies analizadas: "Cuando comenzamos el estudio, no esperábamos que cada especie prefiriera a personas diferentes. Me resultó sorprendente descubrir que cada especie utiliza una firma microbiana específica como señal para identificar a sus objetivos".

Aedes aegypti, principal transmisor del dengue

Los investigadores identificaron comportamientos diferentes. El Aedes aegypti, principal transmisor del dengue, mostró preferencia por personas que no utilizaban productos aromáticos y cuya piel presentaba menores niveles de determinados compuestos volátiles. También registró una ligera inclinación por los hombres frente a las mujeres.

El Aedes albopictus, conocido como mosquito tigre asiático, respondió especialmente a niveles elevados de cetonas y compuestos volátiles de origen vegetal presentes naturalmente en la piel. En cambio, el Culex quinquefasciatus, que suele alimentarse después del anochecer, utilizó señales relacionadas con el microbioma cutáneo para localizar a sus huéspedes.

Para llegar a estas conclusiones, el equipo recolectó muestras de olor y de microorganismos de los participantes y las comparó con las respuestas de los insectos. De esta manera, pudo identificar qué sustancias y comunidades bacterianas estaban relacionadas con las preferencias de cada especie.

El neurogenetista Matthew DeGennaro, uno de los investigadores principales del trabajo publicado en iScience, e xplicó que el descubrimiento permite comprender mejor cómo los insectos interpretan las señales químicas humanas. "Esto guarda una estrecha relación con las diferencias en las bacterias y los olores de la piel. Ahora tengo claro que nuestro microbioma cutáneo define nuestra 'firma' de olor humano. Cada especie ha encontrado su propia manera de decodificar dicha firma", señaló.

El análisis también abre una posibilidad para desarrollar nuevas herramientas de prevención. En ese sentido, DeGennaro concluyó: "Aislar los componentes del olor humano que atraen o repelen a los mosquitos podría conducir a estrategias novedosas para combatir las enfermedades transmitidas por vectores".

Link de acceso al estudio "Individual humans are more attractive to certain mosquito species".