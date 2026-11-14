Por qué más personas podrían ser consideradas obesas, según la nueva definición del IMC

Un equipo internacional de investigadores presentó nuevas evidencias que respaldan un cambio en los criterios médicos para diagnosticar la obesidad , con una propuesta que contempla factores que van más allá del peso y la altura de una persona.

El enfoque incorpora mediciones de la grasa corporal y sus posibles consecuencias sobre el funcionamiento del organismo, además de diferenciar entre dos categorías: obesidad clínica y obesidad preclínica. De esta manera, personas que actualmente no alcanzan el índice de Masa Corporal (IMC) necesario para recibir ese diagnóstico podrían quedar incluidas.

Los resultados fueron publicados el 11 de noviembre en la revista científica Nature , a partir de un estudio que analizó información de más de 844.000 adultos de China , Reino Unido , Estados Unidos y España .

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La pesquisa tiene como antecedente un marco de diagnóstico presentado en 2025 por una comisión de The Lancet Diabetes & Endocrinology. Su objetivo es corregir algunas limitaciones del IMC , una herramienta que calcula la relación entre el peso y la altura, pero que no permite distinguir entre la masa muscular, la densidad ósea y la cantidad de grasa corporal.

En la actualidad, un IMC de 30 o más se utiliza como uno de los principales parámetros para clasificar a una persona con obesidad. Sin embargo, este indicador puede ofrecer resultados imprecisos: alguien con una importante masa muscular podría presentar un valor elevado sin tener un exceso de grasa, mientras que otra persona podría acumular tejido adiposo en niveles perjudiciales para su salud sin superar ese umbral.

En ese sentido, los investigadores advierten que "el IMC por sí solo identifica tanto por exceso como por defecto los casos de obesidad".

Por ese motivo, los criterios proponen complementar el cálculo con otras mediciones, como la circunferencia de la cintura, la relación entre cintura y cadera y el índice cintura-altura. También contemplan diferencias en la distribución de la grasa corporal entre distintos grupos étnicos.

¿Cuál es la nueva definición de obesidad?

La clasificación incorpora, además, una evaluación de 18 condiciones relacionadas con el funcionamiento de los órganos y las actividades cotidianas. Entre ellas figuran enfermedades cardiovasculares, apnea del sueño, problemas articulares, alteraciones metabólicas, enfermedades renales y dificultades reproductivas.

A partir de estos parámetros, se distinguen dos estados:

La obesidad clínica , referida a los casos en los que el exceso de grasa corporal provoca alteraciones en el funcionamiento de uno o más órganos o limita las actividades diarias.

La obesidad preclínica, que identifica a las personas que presentan una acumulación excesiva de tejido adiposo y un mayor riesgo de desarrollar problemas de salud, pero que todavía conservan sus funciones orgánicas.

El estudio encontró que la primera categoría estuvo asociada con una probabilidad de mortalidad por cualquier causa un 69% mayor respecto de las personas sin obesidad, mientras que en la segunda el incremento fue del 19%.

La investigación publicada en Nature también permitió comprobar cómo cambiarían los diagnósticos al aplicar estos parámetros. Los investigadores encontraron que el sistema tradicional basado exclusivamente en el IMC podía dejar afuera a entre el 5,2% y el 8,6% de los participantes que presentaban niveles de grasa compatibles con obesidad según las nuevas mediciones.

Al mismo tiempo, el método anterior identificaba como obesas a personas que no cumplían los criterios adicionales de acumulación de grasa. Esa situación se registró en porcentajes de entre el 1,2% y el 3,1% de los participantes, dependiendo de la población analizada.

En términos generales, la aplicación del nuevo marco elevó la prevalencia de obesidad entre 3,3 y 7,4 puntos porcentuales en las cuatro poblaciones estudiadas.

¿Cuál es la nueva definición de obesidad?

Otro de los hallazgos estuvo relacionado con la evolución de la categoría preclínica. Entre el 77,4% y el 91,3% de las personas identificadas en ese grupo no desarrollaron obesidad clínica durante los diez años posteriores al inicio del seguimiento. Los autores destacaron que esta estabilidad permite diferenciar a quienes presentan un exceso de grasa corporal de aquellos que ya experimentan complicaciones asociadas.

Pese a los resultados, los investigadores señalaron que todavía será necesario profundizar las investigaciones para determinar cómo implementar estos criterios en distintos sistemas de salud. También plantearon la necesidad de perfeccionar los umbrales de medición de acuerdo con las características de cada población.

Link de acceso al estudio: Validation of clinical and preclinical obesity across global cohorts