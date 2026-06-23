¿Regular las redes sociales y los celulares en las aulas?: la consulta pública que empieza este martes en Uruguay

El Parlamento , Agesic, el Consejo Nacional Consultivo Honorario de los Derechos de la Niñez y Adolescencia, Ceibal, UNICEF y PNUD lanzan este martes en el Palacio Legislativo, una consulta pública sobre niñas, niños, adolescentes, entornos digitales e inteligencia artificial.

El diputado del Partido Nacional Rodrigo Goñi, el impulsor de esta iniciativa, define la consulta como "un proceso pre-regulatorio" . Significa que será "un insumo para el trabajo parlamentario que va a tener que abordar la regulación".

Para él, esa instancia es ineludible: "Regulación tiene que haber" . Pero marcó distancia de las salidas más drásticas. "Hablamos de regulación responsable, porque la prohibición lisa y llana, desentenderse con una prohibición, no es la solución", afirmó.

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El legislador admite que el camino puede incluir límites. "Las evidencias van mostrando que algunas restricciones tienen que ponerse" , señaló, aunque aclaró que "la restricción por sí sola no es la solución". A eso suma lo que llama un objetivo colateral: "la toma de conciencia" .

Qué se consulta y por qué

El proceso aborda cómo las redes sociales, las plataformas, los videojuegos, los sistemas algorítmicos y la inteligencia artificial modifican los vínculos, el aprendizaje, la convivencia, la identidad, la privacidad y la participación de niñas, niños y adolescentes.

Según el documento base, el entorno digital no puede entenderse solo como "pantallas" o "tecnologías" aisladas, sino como un conjunto de servicios, plataformas, aplicaciones, sistemas de recomendación, herramientas de IA, mensajería y contenidos sintéticos que intervienen en la vida social, educativa y familiar.

El texto plantea que muchos problemas no son nuevos, pero adquieren otras escalas, velocidades y formas de persistencia con la viralización, la exposición permanente, el tratamiento intensivo de datos y la IA generativa. Por eso busca evitar respuestas simplificadas: el debate, dice, no puede reducirse a estar a favor o en contra de la tecnología.

Goñi puso el foco en los más chicos. Los impactos sobre niños y adolescentes son más graves, dijo, "primero porque son irreversibles", y porque existe un principio de consenso sobre buscar mecanismos de protección hasta que tengan condiciones para decidir con mayor madurez.

La consulta toma como marco la Convención sobre los Derechos del Niño, la Observación General N.º 25 del Comité de los Derechos del Niño sobre el entorno digital y el Código de la Niñez y la Adolescencia.

Quiénes pueden participar

La convocatoria está abierta a adolescentes, familias, docentes, centros educativos, organizaciones de infancia y derechos humanos, sociedad civil, especialistas, organismos públicos nacionales y departamentales, universidades, el sector tecnológico, comunidades territoriales, ciudadanía en general y organismos internacionales.

Goñi destacó el alcance: "Estamos incluyendo casi a la totalidad de los actores". Según dijo, no hay organismo público, privado, institución ni organización social que trabaje el tema y no vaya a participa. Incluso se sumarán intendencias. "Todos dijeron que sí", resumió, y mencionó entre las organizaciones de la sociedad civil a Plataforma Infancia y Adolescencia, Pensamiento Colectivo y El Abrojo.

La participación de niñas, niños y adolescentes, se indicó, se desarrollará con formatos adecuados a su edad, contexto y autonomía progresiva, buscando que sea significativa, segura y no meramente simbólica.

Cómo se podrá participar

El esquema funcionará de forma distribuida: "Cada uno va a hacer su propio trabajo", explicó Goñi. Sobre esa base, identificó tres canales centrales.

El primero es la plataforma de participación ciudadana de Agesic, en línea, que estará acompañada no solo de cuestionarios sino también de aportes y orientaciones. "Va a estar súper abierta", dijo Goñi. Allí se irán mostrando los trabajos y los resultados a medida que avanzan.

El segundo son los talleres, con decenas ya previstos para los próximos meses "desde clubes de fútbol, colegios y liceos hasta grupos de teatro".

El tercero es el trabajo académico. A esas líneas se suman encuestas más personalizadas.

Sobre los plazos, Goñi adelantó: "Estamos pensando terminar en octubre", sistematizar los aportes y, a más tardar en noviembre, elaborar un informe que integrará también lo que las instituciones ya venían trabajando.

Metodología y mirada internacional

La consulta, dijo Goñi, "tiene una metodología muy estricta" que toma los aprendizajes más recientes a nivel internacional. "Tomamos básicamente el modelo de Reino Unido", precisó, con antecedentes también de otros países europeos y de Brasil.

En esa línea, anunció que el 20 de julio visitará Uruguay el presidente del Parlamento de Australia, "el primer parlamento que aprobó la restricción de las redes para menores". Goñi dijo haber consultado experiencias parlamentarias de decenas de países antes de impulsar el proceso.

El documento sostiene además que Uruguay no parte de cero, y cita como antecedentes la Estrategia Nacional de Ciudadanía Digital 2024-2028, los estudios Kids Online Uruguay, la guía "La red delante de las pantallas" y la Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial 2024-2030, junto al trabajo de Agesic, Ceibal, ANEP, Udelar, UNICEF, INAU, el SIPIAV y la Unidad Reguladora y de Control de Datos Personales.

Salvaguardas y resultados

Por tratarse de temas sensibles, la consulta tendrá un marco reforzado de salvaguardas éticas y de protección: consentimiento informado, resguardo de identidad, anonimización, protocolos de moderación, prevención de revictimización y rutas de derivación cuando se detecten situaciones que lo requieran.

El proceso no es un plebiscito ni una instancia vinculante. Según Goñi, su valor es que "cualquier esquema regulatorio va a ser sobre la base de la evidencia, la participación y la construcción colectiva".

Está previsto producir al menos cuatro salidas: una síntesis ejecutiva para parlamentarios y tomadores de decisión, un documento público accesible para la ciudadanía, un anexo técnico-metodológico con la trazabilidad del proceso y una instancia de devolución pública sobre los principales hallazgos.