Se viene la lluvia de meteoros Gemínidas en Uruguay: ¿cuándo y cómo verla?

A diferencia de otras lluvias de meteoros, las Gemínidas tienen un origen inusual, ya que provienen de los restos del asteroide 3200 Phaethon y no de un cometa, como ocurre habitualmente. Su punto máximo de actividad se registrará durante la madrugada del 14 de diciembre, siendo el mejor momento para observarlas desde Montevideo entre las 3:30 y las 4:30 a.m., cuando la Luna se haya ocultado y no interfiera con su brillo.