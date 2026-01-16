WhatsApp bloquea ChatGPT en América Latina y deja a Brasil como excepción

WhatsApp comenzó a bloquear desde este jueves el uso de chatbots de inteligencia artificial como ChatGPT en todos los países de América Latina, con una única excepción: Brasil . La medida afecta a millones de usuarios que utilizaban estos servicios dentro de la app de mensajería para consultas y asistencia automatizada.

El cambio se apoya en una nueva política global implementada por Meta , propietaria de WhatsApp, enfocada en chatbots de propósito general . Desde octubre, la compañía definió que, a partir del 15 de enero de 2026 , herramientas como ChatGPT, Perplexity, Copilot, Zapia y Luzia , entre otras, dejaran de operar dentro de WhatsApp.

La directiva incluye un período de gracia de 90 días desde el 15 de enero , para que proveedores y desarrolladores dejen de responder consultas y avisen a sus clientes que sus bots ya no estarán disponibles. Pero algunas herramientas ya dejaron de funcionar. Por ejemplo, Zapia, una herramienta que permitía generar recordatorios y transcribir audios, ahora ya no lo permite más, según pudo comprobar El Observador.

El objetivo de la medida es impedir que bots de terceros brinden funciones comparables a las de Meta AI , el asistente de inteligencia artificial integrado en la aplicación. WhatsApp sostuvo que el uso de estos chatbots implicaba una sobrecarga de sus servidores . También argumentó que se trataba de utilización de infraestructura para fines que la compañía no estaba dispuesta a aceptar dentro de su plataforma de mensajería.

Brasil queda exceptuado por decisiones de CADE y aparece Zapia

En Brasil, la implementación quedó frenada por la intervención del regulador de competencia. La agencia CADE ordenó suspender la normativa en ese país y abrió una investigación para determinar si las condiciones impuestas por Meta favorecen de forma indebida a su propio asistente, Meta AI, frente a alternativas de terceros.

Este fallo obedece a una demanda iniciada por Zapia . En esa resolución, CADE ordenó que WhatsApp deje “en pausa” la política que impedía a empresas de inteligencia artificial de terceros usar la herramienta de mensajería como chatbots de propósito general.

En Italia también se había dispuesto una investigación en este sentido.