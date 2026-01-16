Dólar
Ciencia y Tecnología / mensajería instantánea

WhatsApp bloquea ChatGPT en América Latina y deja a Brasil como excepción

La compañía aplicó una nueva política global sobre chatbots de propósito general dentro de WhatsApp

16 de enero 2026 - 10:12hs
WhatsApp app
yuri.samoilov.online

WhatsApp comenzó a bloquear desde este jueves el uso de chatbots de inteligencia artificial como ChatGPT en todos los países de América Latina, con una única excepción: Brasil. La medida afecta a millones de usuarios que utilizaban estos servicios dentro de la app de mensajería para consultas y asistencia automatizada.

El cambio se apoya en una nueva política global implementada por Meta, propietaria de WhatsApp, enfocada en chatbots de propósito general. Desde octubre, la compañía definió que, a partir del 15 de enero de 2026, herramientas como ChatGPT, Perplexity, Copilot, Zapia y Luzia, entre otras, dejaran de operar dentro de WhatsApp.

La directiva incluye un período de gracia de 90 días desde el 15 de enero, para que proveedores y desarrolladores dejen de responder consultas y avisen a sus clientes que sus bots ya no estarán disponibles. Pero algunas herramientas ya dejaron de funcionar. Por ejemplo, Zapia, una herramienta que permitía generar recordatorios y transcribir audios, ahora ya no lo permite más, según pudo comprobar El Observador.

El objetivo de la medida es impedir que bots de terceros brinden funciones comparables a las de Meta AI, el asistente de inteligencia artificial integrado en la aplicación. WhatsApp sostuvo que el uso de estos chatbots implicaba una sobrecarga de sus servidores. También argumentó que se trataba de utilización de infraestructura para fines que la compañía no estaba dispuesta a aceptar dentro de su plataforma de mensajería.

Brasil queda exceptuado por decisiones de CADE y aparece Zapia

En Brasil, la implementación quedó frenada por la intervención del regulador de competencia. La agencia CADE ordenó suspender la normativa en ese país y abrió una investigación para determinar si las condiciones impuestas por Meta favorecen de forma indebida a su propio asistente, Meta AI, frente a alternativas de terceros.

Este fallo obedece a una demanda iniciada por Zapia . En esa resolución, CADE ordenó que WhatsApp deje “en pausa” la política que impedía a empresas de inteligencia artificial de terceros usar la herramienta de mensajería como chatbots de propósito general.

En Italia también se había dispuesto una investigación en este sentido.

ChatGPT Whatsapp Latinoamérica

