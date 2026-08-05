WhatsApp cambia los grupos para siempre: cuáles son las tres nuevas funciones

WhatsApp comenzó a desplegar una nueva actualización para los chats grupales con el objetivo de simplificar la comunicación entre los integrantes y mejorar la organización de las conversaciones.

Las novedades ya empezaron a distribuirse de forma gradual y estarán disponibles en las próximas semanas para todos los usuarios con la aplicación actualizada.

Los cambios apuntan especialmente a los grupos numerosos, donde, según Meta , suele ser más difícil llamar la atención de todos los participantes, organizar decisiones o separar conversaciones.

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Entre las novedades se destacan la posibilidad de mencionar a todos los integrantes con un solo comando, mejoras en las encuestas y una herramienta para crear nuevos grupos a partir de conversaciones ya existentes.

¿Cuáles son las tres nuevas funciones que llegan a los grupos de WhatsApp?

La principal incorporación es la función @todos, que permite mencionar a todos los integrantes de un grupo con un único mensaje, sin necesidad de etiquetarlos uno por uno. De esa manera, todos recibirán una notificación aunque el chat esté silenciado.

En los grupos con más de 32 participantes, esta herramienta solo podrá ser utilizada por los administradores. Además, quienes lo prefieran podrán desactivar exclusivamente las notificaciones generadas por las menciones @todos.

WhatsApp agregó la función @todos en los grupos

La segunda novedad introduce mejoras en las encuestas. WhatsApp amplió las opciones para que sean más flexibles y útiles dentro de los grupos, facilitando la organización de actividades, reuniones o la toma de decisiones entre los participantes.

La actualización busca que esta herramienta resulte más práctica en conversaciones con una gran cantidad de integrantes.

WhatsApp

El tercer cambio permite crear un nuevo grupo a partir de uno ya existente. Con esta función será posible generar rápidamente un chat independiente con una parte de los miembros del grupo original, sin tener que crear uno desde cero e incorporar nuevamente a cada participante.

La herramienta está pensada para organizar subgrupos destinados a proyectos, eventos o conversaciones específicas.

WhatsApp

Meta comenzó a distribuir estas funciones de manera escalonada, por lo que pueden tardar algunos días o semanas en aparecer en todos los dispositivos. Para acceder a ellas será necesario contar con la versión más reciente de WhatsApp instalada en Android o iPhone.