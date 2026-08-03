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Usuarios de todo el mundo reportan que WhatsApp les bloqueó la cuenta sin aviso

Al abrir el mensajero se encuentran con un cartel que les impide seguir usándolo y deja los chats bajo revisión

3 de agosto de 2026 14:47 hs
WhatsApp app
Yuri Samoilov - Flickr

Una gran cantidad de usuarios de WhatsApp en todo el mundo reportó este lunes que su cuenta fue bloqueada sin previo aviso. Al intentar abrir el mensajero se encuentran con un cartel que les avisa que ya no pueden usar la aplicación, según reportes difundidos en redes sociales y recogidos por La Nación.

Los avisos empezaron durante la mañana del lunes, cuando numerosos usuarios acudieron a X para denunciar el bloqueo. Al principio lo tomaban como un caso aislado, pero los comentarios de otros usuarios mostraron pronto que no eran los únicos en encontrarse con el problema.

El cartel que aparece al abrir la app indica que "esta cuenta ya no puede usar WhatsApp" y que los chats permanecen en el dispositivo. También señala que el estado de bloqueo está bajo revisión. Por ahora se desconocen los motivos por los que esto ocurre de forma masiva.

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Las posibles causas y cómo pedir la revisión

Desde la compañía explican que bloquean cuentas cuando la actividad infringe sus Condiciones del servicio, por ejemplo en casos de spam, fraude o cuando se pone en riesgo la seguridad de los usuarios. Esto puede activarse cuando alguien envía mensajes con frecuencia a números que no tiene agendados.

Esa difusión puede ser lícita, pero al tratarse de contactos no agendados WhatsApp puede interpretarla como spam. El filtro de spam de Meta figura entre los principales sospechosos del bloqueo.

Quien considere inadecuada la suspensión puede pedir una revisión del estado de su cuenta desde un botón que aparece en la propia app. Según Meta, el proceso puede tomar hasta 24 horas.

Algunos expertos plantean que el episodio también podría vincularse a un conflicto por la disponibilidad de los nombres de usuario como alternativa a los números de teléfono, cuyo registro la compañía habilitó hace poco más de un mes.

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