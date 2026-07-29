"Papelera" secreta | ¿Dónde se pueden encontrar los audios eliminados de WhatsApp?

Aunque muchos usuarios creen que WhatsApp tiene una "papelera de reciclaje" donde quedan almacenados los archivos borrados, la aplicación de Meta no cuenta con una función de ese tipo. Sin embargo, los audios eliminados todavía pueden recuperarse en algunos casos gracias a las copias de seguridad o a las carpetas del sistema de almacenamiento del teléfono, siempre que no hayan sido "sobrescritos".

Es por ello que la posibilidad de recuperar notas de voz, mensajes de audio y otros archivos dependerá de cómo fueron eliminados, del sistema operativo del dispositivo y de si el usuario tenía activadas las copias de seguridad en Google Drive o iCloud.

La respuesta es no. WhatsApp no incorpora una papelera de reciclaje similar a la de una computadora, donde los archivos permanecen durante un tiempo antes de ser eliminados definitivamente.

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Esto se debe a que la plataforma no almacena el historial de chats en sus propios servidores. Por motivos de privacidad y cifrado de extremo a extremo, las conversaciones permanecen en el dispositivo del usuario y, si está habilitada la función, en las copias de seguridad alojadas en Google Drive (Android) o iCloud (iPhone) .

En consecuencia, la "papelera" de la que se suele hablar en realidad hace referencia a esos respaldos automáticos.

Si un audio fue eliminado después de la última copia de seguridad y todavía no se generó una nueva, existe la posibilidad de recuperarlo restaurando los respaldos. Si la copia ya se actualizó tras el borrado, el archivo desaparece de forma definitiva.

¿Dónde puedo encontrar los audios borrados de WhatsApp?

En teléfonos Android existe una alternativa adicional. Algunos fabricantes incorporan una papelera dentro del administrador de archivos del sistema. Allí pueden conservarse temporalmente imágenes, videos, documentos o audios eliminados, aunque esta función no forma parte de WhatsApp y su disponibilidad depende de la marca y de la versión de Android instalada.

También es posible revisar las carpetas donde WhatsApp almacena los archivos multimedia descargados, como las correspondientes a audios y notas de voz. Si el archivo no fue eliminado físicamente del almacenamiento interno, todavía podría encontrarse allí.

En los iPhone, en cambio, no existe un destino equivalente accesible. La recuperación depende casi exclusivamente de las copias de seguridad realizadas mediante iCloud.

¿Cómo recuperar un audio borrado de WhatsApp?

El procedimiento recomendado por WhatsApp consiste en restaurar una copia de seguridad previa. Para ello es necesario:

Verificar que exista una copia de seguridad anterior a la eliminación del audio.

Desinstalar WhatsApp del dispositivo.

Volver a instalar la aplicación desde la tienda oficial.

Verificar el número de teléfono (y el Apple ID en iPhone).

Seleccionar la opción "Restaurar historial de chats" cuando aparezca durante la configuración inicial.

Al finalizar el proceso se recuperarán los mensajes, fotografías, documentos y audios incluidos en ese respaldo. No obstante, también se perderán las conversaciones recibidas o enviadas después de la fecha de la copia restaurada. Además, si el usuario no activó previamente la inclusión de videos y otros archivos multimedia en el respaldo, esos contenidos no podrán recuperarse.

Por ese motivo, mantener activadas las copias de seguridad automáticas sigue siendo la forma más efectiva de evitar la pérdida definitiva de conversaciones y archivos importantes en WhatsApp.