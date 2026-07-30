El truco de WhatsApp para enviar audios sin abrir la aplicación

Una de las funciones más prácticas para la mensajería instantánea comenzó a desplegarse en WhatsApp. La aplicación lanzó un nuevo acceso directo que permite grabar y enviar notas de voz de forma inmediata, sin necesidad de entrar a una conversación ni abrir la plataforma.
De qué se trata la nueva herramienta de notas de voz
Según reveló el sitio especializado WABetaInfo, la última actualización beta de WhatsApp para Android (versión 2.26.30.2) incluye un widget exclusivo diseñado para la pantalla de inicio del teléfono.
Esta función simplifica el proceso al eliminar la necesidad de buscar un chat específico. El nuevo panel interactivo no solo graba el audio en tiempo real, sino que también permite pausar la grabación, descartarla o enviarla en simultáneo a uno o varios contactos a la vez.
El paso a paso para activar y usar la función
Para configurar este acceso directo en dispositivos Android compatibles, se deben seguir estas instrucciones:
- Mantené presionado un espacio vacío en la pantalla de inicio de tu celular.
- Tocá la opción de Widgets que aparece en el menú contextual.
- Buscá WhatsApp en la lista de aplicaciones instaladas.
- Seleccioná el widget de mensajes de voz y ubicalo en el lugar que prefieras.
- Tocá el icono del widget para empezar a grabar tu nota de voz.
- Confirmá el audio, elegí a los destinatarios en tu lista de contactos y envialo directamente.