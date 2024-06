Copa América 2024: periodista de ESPN dice que Marcelo Bielsa es "el gran enemigo de la selección argentina"

Allí explica diferentes puntos acerca de la selección de Uruguay y hace hincapié en Marcelo Bielsa.

El título de la nota de opinión dice "Bielsa, el gran enemigo de la selección argentina".

20240624 MIAMI GARDENS, FLORIDA - JUNE 23: Marcelo Bielsa, Head Coach of Uruguay celebrates the team's third goal scored by Matias Viña (not in frame) during the CONMEBOL Copa America 2024 Group C match between Uruguay and Panama at Hard Rock Stadium on J Marcelo Bielsa Foto: Rich Storry/Getty Images/AFP

En la misma, se puede leer entre otras cosas que "Bielsa divide en la Argentina. Hace más de 20 años se generó la grieta, tal vez otro invento nacional. Hay quienes se ubican del lado de la vida del Loco y repiten sus frases como dogmas. Y otros hasta son capaces de sospechar que sentarse en una heladerita es una jugada de marketing".

Y entonces habla de lo que fue la eliminación de Argentina, bajo su mandato, del Mundial de Corea-Japón 2002 y lo que fue una "sangrienta" conferencia de prensa a su regreso.

"El DT se peleó con un experimentado periodista y patentó una frase. 'Usted es un enemigo que me enaltece', disparó cuando aún respondía con la mirada en el interlocutor. Hoy, sin la disputa personal, sólo apuntando la frase a la capacidad de su creación, Bielsa es el enemigo que honra...", añadió.

La selección de Uruguay como candidata al título

Sottile continúa: "Argentina es el candidato de todos. La sentencia no tiene que ver con el camiseteo local sino con la rigurosidad. Es el campeón del mundo, juega como un equipo de club, se despojó de la presión de competencias anteriores, tiene a Messi y a sus compañeros comprometidos con su última Copa América. Y si bien a los brasileños hay que ganarles sin que se den cuenta, como solía enseñar Carlos Bianchi, han perdido juego hace largos meses. Pueden despertarse porque tienen fenómenos arriba, por supuesto, aunque el competidor de antemano parece ser Uruguay".

Allí, explica largamente que este comentario no se debe al 3-1 sobre Panamá, "un partido en el que fue un equipo de Bielsa puntualmente en el primer tiempo. En los primeros 45 tuvo intensidad pese a los 30 grados de Miami, voracidad ofensiva", sino a otros ítems.

20240623 SOC - SPO - URUGUAY - V - PANAMA - CONMEBOL - COPA - AMERICA - USA - 2024 MIAMI GARDENS, FLORIDA - JUNE 23: Marcelo Bielsa, Head Coach of Uruguay during the CONMEBOL Copa America 2024 Group C match between Uruguay and Panama at Hard Rock Stadium Marcelo Bielsa Foto: Megan Briggs/Getty Images/AFP

"El Loco no eligió Uruguay sólo porque le gusta caminar por Montevideo. Analizó la calidad de los jugadores, el carácter, el escudo. Y el punto donde podrían llegar con su capacidad para mejorar a los futbolistas. Ese valor, el más preponderante en el rol docente, suele menospreciarse. Generalmente se mira cuántos títulos ganó un entrenador y no a cuántos jugadores potenció. Bielsa en ese aspecto tiene una doble carta a favor: sus dirigidos lo valoran como nadie, desde sus enseñanzas tácticas hasta personales; y a él, suene bien o mal, no le interesan demasiado las opiniones no calificadas según su percepción", expresa.

Y continúa: "Uruguay tiene otra gran camada. Está Fede Valverde, el fenómeno de Real Madrid, que aportó algunos pases con su enorme lectura de juego y su pegada. Darwin Núñez, el del Liverpool, con 25 años cumplidos el mismo día que Messi, hoy se hace indiscutible por encima de Suárez y Cavani, dos delanteros por siempre en el póster". También pondera a Sergio Rochet y a Nicolás De la Cruz.

"Fiel a su estilo, Bielsa se alejó del cartel de candidato. Respondió que se verá con el andar de la Copa. Puertas adentro cree que quedaron lejos los triunfos contra Argentina en La Bombonera y frente a Brasil en el Centenario. Pasaron entre siete y ocho meses", sostiene.

1699450697551.webp Lionel Scaloni

Y termina contando el encuentro con Lionel Scaloni, técnico de la selección de Argentina, cuando se abrazaron en La Bombonera previo al triunfo celeste por 2-0 por las Eliminatorias para el Mundial de Estados Unidos, Canadá y México 2026.

"Llegó el encuentro con Scaloni, surgido de Newell’s como él. 'Felicitaciones. Un muy buen equipo, de autor, en su primera experiencia'. Tal vez el mejor elogio para el técnico de la selección. No sólo porque se lo haya dicho un referente para él, sino porque una gran virtud de Bielsa es armar equipos de autor como este Uruguay".