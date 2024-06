La fractura de Pacheco en Peñarol: el detalle que se pasó por alto en el partido Uruguay vs Panamá

Un par de días después, Eric Davis fue a visitar a Pacheco al Hospital Británico, en donde lo habían operado.

"En el momento pensé que me había partido yo. Me dolía y sentía a Pacheco que gritaba me quebré, me quebré", expresó el jugador de Fénix antes de pasar a la sala a visitar al capitán de Peñarol.

Antonio Pacheco junto a Eric Davis jugador de Fénix, que fue a disculparse por haber lesionado al capitán. Antonio Pacheco junto a Eric Davis jugador de Fénix, que fue a disculparse por haber lesionado al capitán.

A su vez, Davis y Pacheco se tomaron una fotografía juntos, demostrando que no había bronca del lado del jugador de Peñarol.

Lo más increíble de todo es que aquel Campeonato Uruguayo terminó con tres goles de Antonio Pacheco en la final ante Defensor Sporting, dándole el título a Peñarol.

Davis fue el capitán de Panamá ante la selección de Uruguay

En aquella época, Davis tenía 21 años. Tras dejar Fénix, volvió a su país y defendió a Árabe Unido y luego a Sporting San Miguelito. Su buen rendimiento llevó a que fuera contratado por Dunajská de Eslovaquia y el año pasado, defendió a DC United de la Major League Soccer (MLS) de Estados Unidos.

En la actualidad, volvió a Eslovaquia para jugar en Kosice.

eric davis.jpg Eric Davis, el capitán de Panamá, marca a Facundo Pellistri de la selección de Uruguay FOTO: AFP

Este domingo, Eric Davis, aquel que tuvo la desafortunada jugada con Tony Pacheco, fue nada menos que el capitán de Panamá ante la selección de Uruguay.

Hoy, ya con 33 años, mucho más maduro, es el referente de este equipo panameño que, por momentos, al inicio del segundo tiempo, tuvo en jaque a los celestes y estuvo cerca del empate.