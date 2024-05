Con 11 bajas, la selección de Bolivia, rival de Uruguay, se prepara para el inicio de la Copa América

El combinado boliviano se entrenó sin los once jugadores de Bolívar que la semana pasada el técnico brasileño Antonio Carlos Zago incluyó en una lista de 27 convocados. Todo esto debido al partido que jugará el club de La Paz este martes para definir su clasificación a los octavos de final de la Copa Libertadores . Ahora bien, el total de los jugadores estarán a la orden del técnico para el partido del viernes.

COPA LIBERTADORES Always Ready vs Nacional: la respuesta del DT boliviano a las críticas uruguayas a la altura y el insólito caso del jugador a préstamo para este partido

Para el mediocampo, Zago citó a Leonel Justiniano (Bolívar), José Berdecio (Philadelphia Union/USA), Boris Céspedes (Yverdon/SUI), Moisés Villarroel (Guabirá), Carlos Sejas (Aurora).

En los extremos reservó a Gustavo Mendoza (San Antonio de Bulo Bulo), Lucas Chávez (Bolívar), Ramiro Vaca (Bolívar), Miguel Terceros (Santos/BRA), Miguel Villarroel (Bolívar), Juan Magallanes (FC Universitario) y Mirko Tomianovic (Real Tomayapo).

Como delanteros a César Menacho (Blooming), Carmelo Algarañaz (Bolívar), Jair Reinoso (Aurora) y Gabriel Sotomayor (The Strongest).

De cara al amistoso con México no estarán los jugadores de The Strongest ni Always Ready, que el miércoles decidirán su continuidad en las copas Libertadores y Sudamericana.

Lo que dijo el entrenador de la selección de Bolivia

"Espero que podamos aprovechar este tiempo y hacer buenos entrenamientos. No tenemos tiempo para preparar bien (el partido) es un amistoso importante para nosotros", dijo el seleccionador de Bolivia en rueda de prensa.

Zago recordó que la selección mexicana está concentrada desde el 14 de mayo, lo que no debe ser obstáculo para que Bolivia haga "un buen partido".

Según el cuerpo técnico de la selección, un 50% de los integrantes de la nómina serán finalmente lo que afrontarán la Copa América.

Su actualidad y lo que le espera en la Copa América

Tras sumar una única victoria contra Perú en la Eliminatorias de cara al Mundial 2026, Bolivia jugó dos amistosos con un saldo "positivo".

Uno contra Argelina donde perdieron con gol en la hora 3-2 y otro -el último- contra Andorra donde ganaron 1-0 con gol de Ramiro Vaca.

Luego de jugar tres amistosos previos -uno en mayo y dos más en junio- Bolivia realizará su debut contra Estados Unidos el 23 de junio en el AT&T Stadium en Arlington.

Luego, el jueves 27 de mayo se enfrentará a la selección uruguaya en el MetLife Stadium del este de Rutherford. Bolivia y Uruguay disputaron un encuentro el 21 de noviembre del 2023 por las eliminatorias en un partido que terminó con goleada celeste (3-0).

Finalmente, cerrará su actividad en la fase de grupos midiéndose ante Panamá en el Inter&Co Stadium, en Orlando el lunes 1 de julio.

Con información de agencias