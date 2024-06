El aspecto de Luis Suárez que impactó en la órbita de la selección uruguaya y lo que dijo sobre su apodo de "Gordo"

Luis Suárez Luis Suárez y la foto de Conmebol Foto: Conmebol

Así se ha comentado en el seno de la delegación celeste en Miami, donde se señaló que el atacante se está cuidando al máximo en Inter y también para llegar en su mejor nivel a la Copa América.

Lo que dijo Luis Suárez sobre su físico y su edad

“No sé si soy el pibe de 37, pero la verdad que me siento mucho mejor de lo que fue en mi época buena”, dijo Luis Suárez al hablar sobre su físico, en una nota con AUF TV publicada en la previa de la Copa América.

“Porque a medida que pasa el tiempo uno se va cuidando más y se van viendo esos detalles, que hoy en día va evolucionando todo. Ese trabajo físico que en mi época no había”, dijo.

“Yo cuando empecé en la selección, o más tiempo, hasta la hora de empezar el entrenamiento era tomando mate”, recordó. “Sí tenías algún caso específico de algún compañero que estuviera haciendo gimnasio. Pero trabajo preventivo de lesiones o para uno querer mejorar en detalles, no había”.

Suárez destacó los actuales métodos de trabajo. “Y hoy en día vos vas y la preparación es 100% de profesionales. De los 26 jugadores, todos siempre tienen un trabajo preventivo o especial que le mandan sus entrenadores o los de los clubes. Y todos los hacemos. Eso te hace ir mejorando físicamente, que te vayas sintiendo bien”, agregó.

“Ha evolucionado en ese sentido y ser partícipe de esta nueva forma de prepararse la verdad que es bueno”, agregó.

Luis Suárez y el apodo de “Gordo”

“Ya quedó como cariñoso de hace años ya”, dijo Luis Suárez al ser consultado por el apodo de Gordo.

“No es nada que me afecté, ni psicológicamente ni nada de eso, porque creo que ya quedó de forma cariñosa y me dicen todos los compañeros, y no tengo ningún problema, al contrario, lo tomo como forma de cariño”, sostuvo.