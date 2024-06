Cuánto cuesta viajar a la Copa América 2024 desde Uruguay: pasajes, entradas y alojamientos

Para quienes estén en esa situación, lo primero que se debe advertir es que Estados Unidos requiere visa para ingresar al país, por lo que si no se cuenta con este permiso, las personas no podrán viajar.

El vicepresidente de la Asociación Uruguaya de Agencias de Viajes (Audavi), Fernando Riva, dijo a El Observador que "esa es la primera barrera y la más importante a tener en cuenta", ya que ahora "los plazos no dan para pedir ese trámite" que demora entre tres a cinco meses si es una visa por primera vez y entre 20 días a un mes si se trata de una renovación.

Según detalló Riva, para el partido de este domingo frente a Panamá —que se jugará en Miami—, ya no se encuentran vuelos disponibles, pero los interesados en ir a los otros dos partidos de la fase de grupos o inclusive quedarse hasta más avanzado el torneo, podrán encontrar pasajes aéreos por entre US$ 1.500 y US$ 2.000 como mínimo.

"Ese precio dependerá principalmente de cuándo quieren retornar a Uruguay. Si quieren volver al final de la Copa América, es decir, a partir del 15 de julio, los pasajes pueden llegar a costar entre US$ 3.000 y US$ 4.000 porque los vuelos están todos llenos. Si encuentran lugar van a pagar ese dinero aproximadamente, sino van a tener que volver a Uruguay en los días posteriores al 15 de julio", señaló el ejecutivo.

Si por ejemplo, los aficionados quieren ir recién para ver el tercer partido de Uruguay y quedarse en Estados Unidos por si la Celeste avanza de fase, los boletos pueden rondar entre los US$ 1.200 y US$ 1.500.

En cuanto al alojamiento, Riva indicó que en promedio, una noche de hotel en las ciudades estadounidenses donde juega Uruguay, ronda entre los US$ 120 y US$ 150 por persona en base doble. Mientras que las habitaciones dobles cuestan entre US$ 200 y US$ 300.

Precios de las entradas para ver a Uruguay en la Copa América 2024

El precio de las entradas a los partidos de Uruguay varía en función de la oferta y demanda, así como también difiere según el rival.

Por ejemplo, el partido de Uruguay contra Estados Unidos —que se jugará el próximo 1 de julio en Kansas City—, tiene las entradas más caras, con precios que van desde un mínimo de US$ 110 para la categoría tres (la más barata), de US$ 270 y US$ 370 para las categorías dos y tres, respectivamente.

En tanto, las entradas para el primer partido de Uruguay frente a Panamá del próximo domingo —que se jugará en el Hard Rock Stadium de Miami—, se consiguen a partir de los US$ 100.

Las entradas para el partido Uruguay - Bolivia —que se jugará en la ciudad de Nueva Jersey el próximo 27 de junio— cuestan US$ 70 la más barata, US$ 135 la categoría intermedia y US$ 220 la más cara.

Las entradas pueden conseguirse a través de las agencias de viajes o también de forma directa y el precio es el mismo en cualquiera de los dos casos. Según indicó Riva, hay disponibilidad de entradas para la primera fase de grupos.

image.png Copa América 2024

Balance de las ventas para la Copa América 2024

De acuerdo con el vicepresidente de Audavi, los paquetes turísticos que habían armado las agencias de viaje para la Copa América 2024 ya se vendieron todos.

No obstante, dijo que a partir de ahora las agencias empiezan a diseñar viajes personalizados en función de las preferencias de cada persona. "Hay gente que quiere ir solo al tercer partido en Kansas y a partir de ahí esperar en función de cómo avanza Uruguay si es que lo hace. Si eso pasara, Uruguay puede jugar en Las Vegas o en Charlotte, entonces no se puede armar previamente hasta que la selección no esté clasificada. Eso hace que a partir de ahora las soluciones empiecen a ser muy personalizadas y a medida", indicó Riva.

En relación al balance de las ventas para la Copa América 2024, el líder de Audavi admitió que "fue una venta baja" pero señaló que eso era "lo esperado" debido principalmente a tres factores que hicieron que el plan no fuera tan atractivo: "se trata de un destino caro, el requisito de la visa para ingresar a Estados Unidos y las grandes distancias entre las ciudades donde se juega el torneo".

Asimismo, argumentó que la baja concurrencia de uruguayos se explica también por el torneo en sí: "no es lo mismo una Copa América que un Mundial que arrastra muchísimo más gente y obviamente es otra cosa", indicó Riva.