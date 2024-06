El grupo D en la Copa América 2024: fixture, fechas, selecciones y curiosidades

Brasil vs Paraguay

Viernes 28 de junio, 22.00 horas

Allegiant Stadium de Paradise

Paraguay vs Costa Rica

Martes 2 de julio, 22.00 horas

Q2 Stadium de Austin

Brasil vs Colombia

Martes 2 de julio, 22.00 horas

Levi's Stadium de Santa Clara

Calendario de la Copa América 2024



calendario copa america.pdf Calendario Copa América

Brasil, siempre candidato

063_2157362331.jpg Rodrygo de Brasil Foto: Rich Storry/Getty Images/AFP

El entrenador Dorival Júnior dio la lista el pasado 10 de mayo.

El equipo será liderado por Vinicius Jr., Endrick, Raphinha, Rodrygo y Eder Militão. En la nómina no quedó Neymar, lesionado contra Uruguay por Eliminatorias, ni Casemiro, quien sufrió varias lesiones en su temporada en Manchester United.

El plantel de Brasil

Goleros: Alisson (Liverpool), Bento (Athletico Paranaense) y Ederson (Manchester City).

Defensas: Danilo (Juventus), Yan Couto (Girona), Guilherme Arana (Atlético Mineiro), Wendell (Porto), Beraldo (Paris Saint-Germain), Éder Militão (Real Madrid), Gabriel Magalhães (Arsenal) y Marquinhos (Paris Saint-Germain).

Volantes: Andreas Pereira (Fulham), Bruno Guimarães (Newcastle), Douglas Luiz (Aston Villa), João Gomes (Wolverhampton-GBR) y Lucas Paqueta (West Ham-GBR).

Delanteros: Endrick (Palmeiras), Evanilson (Porto), Gabriel Martinelli (Arsenal), Raphinha (Barcelona), Rodrygo (Real Madrid), Savinho (Girona) y Vinícius Júnior (Real Madrid).

La curiosidad del plantel: el pelo de Yan Couto

063_2157217387.jpg Yan Couto Tim Warner/Getty Images/AFP

El lateral derecho Yan Couto se destiñó el pelo que tenía pintado de rosado por pedido de alguien de la selección.

"Para la selección voy con el pelo negro, me lo voy a quitar. Me dijeron que el rosa es un poco fiestero. Yo no lo creo, pero lo respetaré. Me lo pidieron y lo haré", dijo el defensor en una entrevista divulgada en el canal de YouTube de la periodista brasileña Yara Fantoni.

El miércoles de la semana pasada, en amistoso en Orlando jugado ante Estados Unidos, Couto jugó con su color natural de cabello.

Empataron 1-1 con gol de Rodrygo y de Christian Pulisic para Estados Unidos.

Brasil formó, en lo que fue su último apronte para la Copa con Alisson, Danilo, Marquinhos, Beraldo, Wendell; Bruno Guimaraes, Joao Gomes; Raphinha, Lucas Paquetá, Rodrygo; Vinicius Jr.

Colombia, que de la mano, de Lucho Díaz...

063_2157143526.jpg Luis Díaz Winslow Townson / Getty Images North America / Getty Images via AFP

El plantel de Colombia

Goleros: Álvaro Montero (Millonarios), Camilo Vargas (Atlas) y David Ospina (Al-Nassr pero acaba de firmar con Atlético Nacional de Medellín)

Defensas: Carlos Cuesta (Genk), Daniel Muñoz (Crystal Palace), Davinson Sánchez (Galatasaray), Deiver Machado (Lens), Jhon Lucumí (Bologna), Johan Mojica (Osasuna), Santiago Arias (Bahía), Yerry Mina (Cágliari).

Volantes: James Rodríguez (São Paulo), Jefferson Lerma (Crystal Palace), Jhon Arias (Fluminense), Jorge Carrascal (Dínamo de Moscú), Juan Fernando Quintero (Racing de Avellaneda), Kevin Castaño (Krasnodar), Matheus Uribe (Al-Sadd), Richard Ríos (Palmeiras), Yáser Asprilla (Watford).

Delanteros: Jhon Córdoba (Krasnodar), Jhon Jáder Durán (Aston Villa), Luis Díaz (Liverpool), Luis Sinisterra (Bournemouth), Miguel Ángel Borja (River Plate de Argentina y Rafael Santos Borré (Inter de Porto Alegre).

El dato curioso del plantel: el centenario de James Rodríguez

000_34VN2W9.jpg James Rodríguez Foto: Raúl Arboleda / AFP

El sábado contra Bolivia, en East Harford, James Rodríguez alcanzó los 100 partidos con la selección de Colombia.

Solo superan ese número David Ospina (127), Juan Guillermo Cuadrado (116), Carlos Valderrama (111), Radamel Falcao García (105), Mario Yepes (102) y Leonel De Jesús Álvarez (101).

James tiene 27 goles y buscará acercarse al goleador histórico de los cafeteros: Falcao, que suma 36.

Colombia le ganó 3-0 a Bolivia con goles de Arias, Córdoba y Díaz formando con Vargas, Muñoz, Mina, Cuesta, Machado; Ríos, Lerma; Arias, James, Díaz; Córdoba.

El entrenador es el argentino Néstor Lorenzo.

Paraguay quiere dar pelea

000_34X67XP.jpg Paraguay Foto: Martín Bernetti / AFP

Paraguay quiere meterse en la pelea de un grupo donde Brasil y Colombia asoman como favoritos.

La selección no despierta muchas ilusiones a nivel local como sí lo hace la sub 23 que disputará en julio los Juegos Olímpicos tras clasificarse en el verano en el Preolímpico jugado en Venezuela.

La selección es dirigida por el argentino Daniel Garnero.

El plantel de Paraguay

Goleros: Carlos Coronel (New York Red Bull), Alfredo Aguilar (Sportivo Luqueño) y Rodrigo Morínigo (Libertad).

Defensas: Omar Alderete (Getafe), Fabián Balbuena (Dinamo de Moscú), Gustavo Gómez (Palmeiras), Junior Alonso (Krasnodar) y Gustavo Velázquez (Newell's Old Boys).

Volantes: Matías Rojas (Inter Miami), Richard Sánchez (América), Andrés Cubas (Vancouver Whitecaps), Mathías Villasanti (Gremio), Damián Bobadilla (São Paulo), Iván Ramírez (Libertad), Matías Espinoza (Libertad), Néstor Giménez (Libertad), Hernesto Caballero (Libertad) y Fabrizio Peralta (Cerro Porteño).

Delanteros: Ramón Sosa (Talleres), Miguel Almirón (Newcastle United), Julio Enciso (Brighton & Hove Albion), Alejandro Romero (Al Ain), Adam Bareiro (San Lorenzo), Alex Arce (Liga de Quito), Derlis González (Olimpia) y Ángel Romero (Corinthians).

El dato curioso de Paraguay: llevaba ocho meses sin festejar un gol

000_34VV8WD.jpg Daniel Garnero y Miguel Almirón de Paraguay Foto: Cris Bouroncle / AFP

El domingo, Paraguay le ganó 1-0 a Panamá en Ciudad de Panamá con un gol del defensor Velázquez.

Ese tanto cortó una racha de ocho meses y cuatro partidos sin triunfos ni anotaciones.

La última vez había sido el 17 de octubre de 2023, contra Bolivia por Eliminatorias donde el autor del gol del triunfo fue Antonio Sanabria. Después siguieron para la albirroja un empate 0-0 con Chile, una derrota 1-0 con Colombia, también por Eliminarorias, un 0-0 en amistoso con Perú y una goleada 3-0 en amistoso con Chile.

El equipo formó con Coronel, Velázquez, Caballero, Balbuena, Giménez; Villasanti, Rojas, Alonso; Sosa, Bareiro y Enciso.

Costa Rica puede ser la sopresa

Liderado por Manfred Ugalde, al que Spartak de Moscú lo compró en € 15 millones a FC Twente, Costa Rica conserva solo a Joel Campbell de aquella selección que asombró al mundo en el Mundial de Brasil 2014 con Jorge Luis Pinto como entrenador.

Ahora el DT es el argentino Gustavo Alfaro. Contra una selección uruguaya e improvisada del medio local, los ticos no pudieron como locales el pasado 1º de junio en San José.

Después de ese partido, comenzaron las Eliminatorias para el Mundial de Estados Unidos-Canadá-México 2026 y le ganaron 4-0 a St. Kitts & Nevis y 3-0 a Grenada.

000_8T24D6.webp Gustavo Alfaro afp efe

El plantel de Costa Rica

Goleros: Aarón Cruz (Herediano), Kevin Chamorro (Saprissa) y Patrick Sequeira (Ibiza)

Defensas: Gerald Taylor (Saprissa), Juan Pablo Vargas (Millonarios), Fernán Faerron (Herediano), Julio Cascante (Austin), Joseph Mora (Saprissa), Francisco Calvo (Juárez), Haxzel Quirós (Herediano), Jeyland Mitchell (Alajuelense), Yeison Molina (Guanacasteca), Douglas Sequeira (Saprissa).

Volantes: Brandon Aguilera (Bristol), Ariel Lassiter (Montreal), Joel Campbell (Alajuelense), Jefferson Brenes (Saprissa), Orlando Galo (Herediano), Alejandro Bran (Minnesota United), Álvaro Zamora (Aris Salónica), Josimar Alcócer (Westerlo), Andy Rojas (Herediano), Anthony Contreras (Pafos FC).

Delanteros: Manfred Ugalde (Spartak Moscú), Warren Madrigal (Saprissa), Kenneth Vargas (Heart of Midlothian).

El dato curioso de Costa Rica: el ex Nacional Kendall Waston, afuera

El zaguero Kendall Waston, poco recordado por un breve pasaje por Nacional en 2008 donde solo jugó un amistoso contra la selección de Colonia el 4 de setiembre de ese año (fuente: Atilio.uy) y que en el Mundial de Rusia 2018 le hizo un gol a Suiza, quedó afuera de la lista de Costa Rica a pesar de que figura en el álbum oficial de figuritas de Panini.