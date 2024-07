El sueño panameño de Thomas Christiansen: de la triste experiencia del covid-19 a los éxitos de la Copa América 2024

"Me dediqué a analizar el nivel de los futbolistas. Me tocó también tomar decisiones de cambio generacional en función de qué era lo mejor para el equipo. Sin embargo, fue muy positivo porque pude relacionarme con los jugadores", recuerda el entrenador de 51 años.

La hoja de vida de Christiensen no decía mucho para los panameños.

Su primera experiencia como técnico fue en el AEK Larnaca de Chipre en 2014 y en 2016 saltó al banquillo del APOEL de Nicosia por una temporada. El Leeds United lo reclutó en 2017, pero uno año después los resultados le marcaron la salida.

Su último club fue el Union Saint-Gilloise, de la segunda división belga, en la temporada 2019-2020. Pero apareció la pandemia y su contrato fue rescindido.

"Desde que salí del Leeds United tenía el deseo de dirigir a una selección nacional. Apenas supe de la opción de entrenar a Panamá no dudé", sostuvo.

"Quería probar algo distinto al trabajo de club. Entrenar a un club es más concreto, con un grupo definido de jugadores. Es un trabajo día a día en el que te preparas cada semana para competir el fin de semana. Entrenar a una selección es diferente. Hay un abanico más amplio de jugadores".

Dicho y hecho. Arias tenía un plan. Era Christiansen.

"Era curioso que el destino me llevara de nuevo al país, más de cuarenta años más tarde", comentó al recordar que de muy niño vivió en Panamá. "Eso me motivó porque no era un lugar desconocido o sin mayores vínculos emocionales".

Tiempo presente: Christiansen obró el milagro de volver a poner a Panamá en el radar futbolístico, luego de que el colombiano Hernán 'Bolillo' Gómez lo llevara por primera vez en su historia a un Mundial, el de Rusia-2018.

"Dirigir a Panamá es el mayor reto de mi carrera como entrenador (...) Conseguido el deseo de dirigir una selección, mi sueño siempre fue llegar a un Mundial".

ATLANTA, GEORGIA - JUNE 27: César Blackman of Panamá celebrates after scoring the team's first goal during the Copa América USA 2024 Group C match between Panama and United States at Mercedes-Benz Stadium on June 27, 2024 in Atlanta, Georgia. Hector Vivas

César Blackman de Panamá celebra el transitorio 1-1 ante Estados Unidos en la Copa América 2024

FOTO: AFP