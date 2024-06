Juan Ramón Carrasco dijo que le "encanta" el estilo de Marcelo Bielsa pero que es un "desperdicio" no usar a Luis Suárez ni Edinson Cavani

Sobre el debut ante Panamá, donde Uruguay ganó 3-1 el pasado domingo tras un gran primer tiempo pero tras sufrir por tramos del segundo tiempo donde el equipo no pudo sostener su ritmo y presión avasallante, Carrasco dijo: "Tengo matices con lo que dicen ustedes (los periodistas). Es como cuando analizan al 10 jugador y está aquello que es intermitente o tiene lagunas o que cuando aparece desnivela. No podés estar los 90 minutos haciendo caños, pases de gol y goles. No existe. Así también pasa con en la filosofía del estilo nuestro. Ahí me pongo primero en la fila del estilo de Bielsa. Es imposible mantener la intensidad o aceleración ofensiva de generar chances 90 minutos. No es que te tomes licencia, sino que el rival toma sus precauciones porque sabe que si se descuida se comen una goleada histórica. Hay varias cosas que llevan a que no puedas jugar los 90 minutos al mismo ritmo" .

Entrevistado por el programa Minuto 1 de Carve Deportiva, que se emite por AM 1010, Carrasco expresó: "Soy optimista y pienso que Uruguay va a tener mejor fútbol de lo que viene mostrando , y no pasa porque si goleás es porque el otro es malo o porque no jugás contra nadie. Pienso que se puede jugar mejor y no tengo dudas de que no va a pasar por la calidad del rival, sino por el aceitamiento que vayan teniendo a medida que vayan jugando. Ese funcionamiento te lo van dando los partidos. Seguramente vamos a ir de menos a más y ojalá se llegue a coronar ganando esta Copa América que para nosotros y los amantes del buen fútbol sería la frutillita".

"A mí me encanta el fútbol que practica Bielsa , coincido con declaraciones cuando analiza el fútbol, pero n o coincido ni comparto lo de Suárez ni lo de Cavani, dos hitos del fútbol mundial. Es un desperdicio desaprovecharlos, porque los considero vigentes. Capaz que un poco más Suárez están con la llama encendida y quieren seguir batiendo récords. Los pongo al nivel de Messi y Ronaldo. Es un desperdicio. Podrían entrar del minuto 0 al 90 y no esperar a ponerlos porque vas perdiendo o empatando, para ganar. Están en su plenitud para ser titulares. Hay que respetar las decisiones. Mi punto de vista es que en este equipo serían titulares".

Luis Suárez integra la lista de 26 jugadores de la Copa América, pero contra Panamá no entró.

Edinson Cavani, por su parte, renunció a la selección a 21 días del inicio de la Copa América 2024.

En la práctica del martes de noche, en New Jersey, Bielsa trabajó con Nicolás De La Cruz en lugar de Giorgian De Arrascaeta. El equipo se definirá este miércoles.

"Si jugás con tres puntas, Pellistri Núñez y Araújo, está bueno jugar con un 10. Si miramos las características de De Arrascaeta y De La Cruz son diferentes. De La Cruz es un volante mixto y De Arrascaeta es un 10 con pausa, pase de gol y llegada. Está jugando en un equipo con ese rol de que tiene que hacer goles y meter pases de gol. En Brasil es figura. Depende los componentes que tenga y el rival que juegue. En función del rival elegirá la oncena. Me gusta lo que hace Bielsa pero no sé si está para darle continuidad a una oncena o a aplicar aquello de que equipo que gana no se toca".

Carrasco es actualmente manager deportivo de Frontera Rivera Renegades que el sábado debutó con goleada 5-0 en la Primera División Amateur con un equipo dirigido por Darwin Rodríguez. "El JR nueva versión de repente se podrían sorprender de que para determinados rivales, si tienen juego aéreo, elegiría centrales o puntas con altura, no jugaría tanto por abajo. Elegiría determinadas características de volantes. Me considero un entrenador mucho más táctico o estratégico de lo que era antes cuando solo me preocupaba por cuántos goles iba a hacer y de cuidarme un poco en lo defensivo".

Carrasco ve mejor a Uruguay que a Argentina y Brasil

"En funcionamiento seguramente Uruguay sea más que Argentina y Brasil. No soy de los momentos. Soy de la idea y del estilo. Por eso siempre me escucharon decir que Uruguay está capacitado para ser campeón del mundo. El tema es que le han implantado por su forma de jugar a no perder y que la gente habla por lo que escucha de los programas deportivos, de que no podemos aspirar a ser campeones del mundo, ni campeones de la Copa Libertadores porque somos pobres y chiquitos. Y siempre JR con un escarbadiente contra tanques, bombas y armas químicas, salía a combatir eso de que no podíamos ganarle a las grandes potencias. y resulta que ahora viene un entrenador extranjero, que tiene un estilo parecido a lo que han visto en equipos como Fénix o River que le jugaban de igual a igual a potencias de nuestro fútbol, que les ganaba y los goleaba, y por eso siempre dije y digo que en lo único que podemos competir para ser campeones del mundo, con todo respeto a las demás disciplinas, es en el fútbol. No me sorprende que Uruguay ahora esté mejor que Argentina y Brasil. Pero siempre lo pudimos estar. El tema es no tener miedo. Si querés jugarle de igual a igual, sos un loco o se ríen cuando decís que podemos ser campeones del mundo".

"A los que nos gusta el buen fútbol nos encanta ver un equipo con la calidad y características de jugadores que tenemos, con ese vértigo y propuesta sea cual sea el rival para salir a ganarle. Sabía que iba a ver esto. Ojalá se corone con logros y campeonatos porque si no es muy fácil borrar con el codo lo que se escribe", concluyó JR.