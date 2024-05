La planificación de la selección uruguaya de Marcelo Bielsa para la Copa América, fechas, viajes y llegada de futbolistas

Marcelo Bielsa Marcelo Bielsa en la práctica de este martes Foto: @Uruguay

Tras el fin de semana del 25 y 26 de mayo, con la finalización de varias ligas, se sumaron varios jugadores más. Ellos fueron José María Giménez, Nahitan Nández, Lucas Olaza, Rodrigo Bentancur, Facundo Pellistri, Brian Ocampo, Manuel Ugarte y Darwin Núñez

Luego, se sumaron otros cinco reservados Mathías Olivera, Sebastián Cáceres, Brian Rodríguez, Luciano Rodríguez y Emiliano Martínez.

Con esos 14 jugadores ha entrenado en esta semana.

Luciano Rodríguez es el único jugador del medio local entre los que practican en el Complejo. El jugador fue liberado por Liverpool al estar sancionado por el Torneo Apertura y la Copa Libertadores.

Para la Copa América, Bielsa reservo a 44 futbolistas. De ellos, dos quedaron afuera por lesión, Federico Viñas y el arquero de Peñarol Guillermo De Amores, mientras que Matías Vecino se retiró de la selección.

La lista de la Copa América tendrá 26 futbolistas, luego de que la Conmebol decidiera ese número de convocados.

Las fechas que se le vienen a la selección uruguaya

Uruguay entrenará en el Complejo Celeste hasta este domingo 2 de junio por la mañana. Ese día, por la tarde, la delegación de futbolistas, cuerpo técnico y funcionarios viajará a Estados Unidos para instalarse en el país de la Copa América.

El destino será Denver, para el amistoso ante México que se jugará el miércoles 5 de junio a las 22 horas en el Estadio Empower Field at Mile High con capacidad para 76.125 espectadores.

A ese lugar llegarán los jugadores que no vendrán a Uruguay e irán directo a Estados Unidos. Uno de ellos, por ejemplo, será Federico Valverde, quien este sábado 1° de junio juega la final de la Liga de Campeones con Real Madrid.

Al otro día del amistoso ante México, el 6 de junio, la delegación viajará a Palm Beach, para enfocarse de lleno en la preparación para la Copa América.

Por el momento la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) no tiene definido en qué lugar será su concentración, la que no depende de la Conmebol, ya que en ese lugar la selección entrenará por su cuenta y no ya dentro del régimen de la Copa América.

El día máximo para presentar la lista

Marcelo Bielsa tendrá tiempo hasta el 15 de junio para definir y presentar la lista de los 26 convocados para la Copa América.

Ese es el plazo fijado por Conmebol.

La selección uruguaya entrenará en Palm Beach hasta el miércoles 19 de junio, día en el que por reglamento debe presentarse en Miami de cara al primer partido de la Copa América frente a Panamá.

La Conmebol indica en su reglamento que cuatro días antes del inicio de la Copa América se debe en la ciudad del debut y que al día siguiente de cada partido de la fase de grupo, hay que trasladarse a donde se juegue el próximo encuentro.

Las fechas de la primera fase y los traslados

Uruguay debutará en la Copa América el domingo 23 de junio a las 22:00 ante Panamá en el Hard Rock Stadium de Miami.

Al otro día, el 24, viajará a Nueva Jersey para su segundo partido, que será el jueves 27 de junio, también a las 22:00, frente a Bolivia en el MetLife Stadium.

El viernes 28 Uruguay volará a Kansas para el tercer partido de la fase de grupos, a jugarse el día 1° de julio ante los locales, Estados Unidos, en el Arrowhead Stadium, también a las 22:00.

Tras ese encuentro, si Uruguay avanza en el grupo, irá a Paradise, al sur de Las Vegas, en caso de terminar primero, o a Glendale, Arizona, en caso de finalizar segundo. Esos partidos tienen fecha para el 6 de julio.

Si la celeste pasa a semifinales, jugará el 10 de julio en Charlotte, donde también será la sede del partido por el tercer y cuarto puesto el 13 de julio.

La final tiene fecha para el 14 de julio en el Hard Rock Stadium de Miami, el estadio del debut de Uruguay en la Copa América y donde todos desean cerrar el torneo con el trofeo.