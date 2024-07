Los mensajes de Luis Suárez y Manuel Ugarte tras la derrota de la selección de Uruguay por la Copa América 2024

Luego de la derrota de Uruguay vs Colombia por la semifinal de la Copa América 2024 , algunos jugadores de la selección de Marcelo Bielsa se expresaron en redes sociales tras la eliminación.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/manuugarte8/status/1811494020323143775&partner=&hide_thread=false Se terminó la ilusión, darle las gracias a los uruguayos que nos acompañaron en toda esta copa.



A levantar cabeza juntos y seguir con la humildad que siempre nos caracterizó.@Uruguay pic.twitter.com/bvah6csBQP — Manuel Ugarte (@manuugarte8) July 11, 2024

Suárez ya había hablado en zona mixta luego del partido. "Queda la sensación amarga de no poder llegar a la final del día 14. Ser consciente que cada uno dio el máximo hasta el final, intentamos pelear el partido, no se pudo y será autocrítica y ver imágenes que se ven no es bueno para nosotros ni el fútbol. Tenemos que pensar en levantar el grupo que ahí se ve la fortaleza del grupo", señaló.