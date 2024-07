Las diferencias y similitudes de lo que pasó en Uruguay vs Colombia en la Copa América 2024 y en Brasil vs Argentina en Maracaná en 2023

Detrás se metieron en las gradas Mathías Olivera, Matías Viña, Facundo Pellistri.

Al menos seis hinchas de Colombia fueron retirados por la Policía que demoró varios minutos en llegar a separar a los bandos. Todos estaban bajo los efectos del alcohol cuya venta campea en todos los escenarios de la Copa América que se juega en Estados Unidos.

"Algún compañero tenía la mujer y los hijos chiquitos ahí, sus padres, gente mayor. Querían ver cómo estaban, empezaron a caer cosas, uno no quiere dar la imagen que se dio pero si están atacando un familiar intenta defenderse, pero no justifica la imagen que se dio. Intentaban proteger a su familia, estaban arrinconados y se le venían arriba y te entra impotencia", dijo por ejemplo Luis Suárez.

Uruguay's forward #09 Luis Suarez argues with Colombia's forward #09 Miguel Borja (R) at the end of the Conmebol 2024 Copa America tournament semi-final football match between Uruguay and Colombia at Bank of America Stadium, in Charlotte, North Caroline o

Luis Suárez recrimina a Miguel Borja

Foto: Chandan Khanna / AFP