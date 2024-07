Marcelo Bielsa distendido hizo chistes previo a Uruguay vs Colombia y confirmó que aún no tiene al sustituto de Nández

Lo que dijo Marcelo Bielsa del sustituto de Nahitan Nández

Bielsa fue consultado, asimismo, sobre quién será el sustituto de Nahitan Nández, suspendido por haber sido expulsado contra Brasil.

"No tengo todavía al sustituto de Nández", indicó. Y añadió: "El único jugador lesionado es Ronald Araujo".

Posteriormente, se explayó en lo que significó el encuentro contra Brasil.

"Cuando se analizan los partidos previamente, se imaginan en función de lo que los equipos han demostrado que son capaces de hacer. Cuando jugamos contra Brasil, nuestra idea era la de siempre, jugar en campo rival y evitar que ellos tuvieran la pelota y atacar. Imagínese que Brasil es imposible que piense los partidos de un modo diferente. Después, que Brasil no haya generado oportunidades de gol en los segundos 45 minutos, 15 de los cuales fueron en superioridad numérica, es lo que se genera al competir. Y lo mismo sucede en nosotros. Que hayamos creado tres o cuatro situaciones de gol no es lo que deseamos. Pero el fútbol actúa de ese modo", expresó.

BIELSA.jpg Marcelo Bielsa y Maximiliano Araújo, de la selección de Uruguay en la conferencia de prensa previa al partido ante Colombia por la Copa América 2024

Y continuó: "En el partido contra Brasil, si la presión no fue efectiva, habrá que ver si es cierto o no. Que Brasil no hubiera podido atacar bien, surge del hecho que los pases de ellos desde atrás, no fueron buenos. Eso surge cuando la presión es buena. Los equipos juegan para imponer sus recursos y para evitar que el rival los imponga. Las dos cosas son fundamentales. Ni Brasil, ni Uruguay quisieron cambiar su estilo. Fue un partido muy competitivo en el que a cada jugador le costó mostrar sus virtudes. Los equipos no solo deben saber atacar bien, sino también defender bien, porque si bien tienen intenciones de jugar de un modo, no saben si podrán hacerlo y tienen que tener otros caminos para intentar generar".

Lo que puede suceder ante Colombia si se le dan espacios

"Si defendemos con 40 metros a nuestra espalda, (Luis) Díaz se va a relamer. Si defendemos todo el partido, frente a nuestra área, también. Uno siempre imagina un partido evitando que el rival no ataque y tratando de atacar. No hay plan B, hay plan A y si no sale bien, todo se complica. Un equipo defensivo sabe que con ese solo recurso, los partidos no se pueden resolver. Nosotros atacamos mejor que lo que defendemos y Colombia también, pero los dos sabemos que tenemos que defender, y después, Dios dirá".

Las carcajadas tras la pregunta de Referí sobre Maximiliano Araújo

Referí, consultó a Bielsa acerca de cómo lo descubrió a Maximiliano Araújo -quien es uno de sus preferidos-, qué cosas le vio y su evolución.

Así respondió el DT: "Es una pregunta incómoda. Fíjese que a Maxi le preguntaron por mí y ahora a mí, me preguntan por él. Maxi es un jugador vulgar que ha llegado donde está producto de la suerte y yo no lo vi, me lo recomendaron", dijo en broma y despertó las carcajadas generalizadas, incluso una gran sonrisa suya.

Luego contestó en serio: "Me gustan los extremos, los que desbordan, los que juegan de un área a la otra y Maxi tiene todas esas particularidades, no hay muchos jugadores que tienen esos recursos. El jugador bueno no es el que tiene más virtudes, el mejor es el que puede poner el porcentaje más alto de virtudes que tiene en el partido".

Posteriormente continuó desgranando otras facetas del fútbol en general y de cómo lo vive.

BIELSA.jpg Marcelo Bielsa y Maximiliano Araújo, de la selección de Uruguay en la conferencia de prensa previa al partido ante Colombia por la Copa América 2024

"Nadie dice, por ejemplo, que le da lo mismo ganar o perder, que lo que quieren es un buen espectáculo. Pero cuando el espectáculo es malo, el reclamo es por lo feo; cuando perdiste, se neutraliza y lo importante es ganar. Si el mensaje fuera la belleza por encima del resultado, dirían 'vamos a jugar bien que el público lo que quiere es que juguemos bien'. Si después ganamos es por consecuencia de jugar bien. Hace 30 años, festejar un gol de penal, sonrojaba. Imagínese ahora si no se festejaran los goles de penal. Hay un camino corto para ganar que es jugar mejor que el rival y otro mucho más accesible que es yo no voy a jugar bien, pero voy a impedir que el otro lo haga. Esto es mucho más fácil. Cuando intentás jugar bien, hay un riesgo. porque esto genera circulaciones en lugares riesgosos, pérdidas que son propias del fútbol creativo. Entonces, sería justo que no se le reclamara al intérprete que juegue bien cuando se le reclama que gane y que juegue bien, a veces sucede y a veces no", subrayó.

Maximiliano Araújo y su alegría cuando se enteró que Bielsa sería el técnico celeste

Maximiliano Araújo estaba sentado al lado de Bielsa y habló sobre los puntos fuertes de Colombia, el rival celeste en semifinales.

"Tiene armas muy importantes. Va a ser un partido muy exigente para nosotros, pero también venimos muy bien. Ellos vienen con muchos encuentros sin conocer la derrota, pero va a ser un lindo partido", dijo el extremo uruguayo.

Respecto al tándem que forman con Matías Viña, indicó: "Los primeros partidos nos hemos entendido muy bien con Mati. Nos faltó juntarnos un poco más con Brasil, pero fue un encuentro complicado. Lo venimos haciendo muy bien y esperamos seguir haciéndolo. Por esa banda debemos darle al equipo mucho más profundidad que hasta ahora".

También habló sobre cómo vivió el partido ante Brasil y lo que significó eliminarlo.

"Con Brasil fue un partido muy cortado, no pudimos hacer un gran juego ninguno de los dos. Pero el de mañana (este miércoles ante Colombia) será muy lindo. Los dos tenemos jugadores que pueden jugar muy bien. Somos dos grandes selecciones".

Y añadió: "Haber eliminado a Brasil nos da mucha confianza, porque es una gran selección, pero ahora estamos enfocados en Colombia que es otra gran selección. Vestir esta camiseta, para nosotros, es la mayor incentivo. Esperemos hacerlo de la mejor manera".

A la hora de hablar de qué significa Marcelo Bielsa en su carrera, expresó que "es algo muy lindo porque cuando empezó a sonar el nombre de Marcelo para nuestra selección, tenía muchas ganas de que se concretara. Para mí es un orgullo que sea el técnico de mi país, quien me abrió las puertas para poder debutar con la camiseta de mi país".