Referí en la Copa América 2024: el exjugador uruguayo al que Luis Suárez lo llamó para firmarle la camiseta y su pareja brasileña apasionada por la garra charrúa

“A Bielsa lo encontré ayer (sábado) y muy amable. Me saludó y le pedí un autógrafo y una foto, y lo más bien, que dicen que es muy antipático, pero conmigo estuvo muy bien”, contó Juan.

Luego, Silvane contó cómo nació su amor por la selección uruguaya. “Todo comenzó cuando visité a Uruguay por primera vez y me apasioné con Nacional. Ahí comencé a seguir la selección uruguaya y pienso que tiene más garra, más ganas de ganar que la brasileña. La brasileña tiene buenos jugadores, pero no tiene la garra de Uruguay”.

“Y eso me conquistó, fui acompañando los partidos con él y me hice fan de Uruguay”, agregó.

Embed - El exjugador uruguayo al que Luis Suárez lo llamó para firmarle la camiseta | COPA AMÉRICA USA

Cuando Luis Suárez lo vio y lo llamó para firmarle la camiseta

La pareja contó que son vecinos de Luis Suárez y Lionel Messi. “Sí, vivimos a 10 minutos de donde ellos viven y del estadio a cinco minutos”, dijeron.

Juan tiene una anécdota impresionante con el 9 uruguayo. “Un día iba caminando con la camiseta 9 de Suárez, él paró y me llamó. Di la vuelta y me firmó la camiseta. Yo a él lo saqué enseguida, pero él bajó el vidrio y me hizo el gesto para que diera la vuelta y me acercara por el lado del volante. Fue increíble. Y muy bien él, muy simpático”.

Juan Almeida y Luis Suárez en Miami Juan Almeida y Luis Suárez en Miami

Silvane contó que cuando su pareja se acercó se quedó un tanto lejos y Suárez le dijo que se acerque más con la mano. Además, le pidió una foto.

Luego, Juan le dio el saludo con los puños y el delantero le estampó su firma. Además, Silvane agregó que el propio Suárez va a buscar a sus niños al colegio y que muchos lo han visto en esa tarea.

Fan de De Arrascaeta y el hijo que gritó “Peñarol” en Egipto

La hincha brasileña también contó que es seguidora de Giorgian De Arrascaeta de cuando jugaba en Cruzeiro, por lo que llevó una camiseta para que el talentoso jugador se la firme.

“Soy fan de De Arrascaeta y tengo una broma con él porque lo llamamos traidor, porque él jugaba en Cruzeiro, era nuestro mejor jugador y se fue para Flamengo. Y los hinchas cruceirenses lo llamamos traidor, pero es una broma”, dijo.

Además, Silvane contó la historia de su hijo estadounidense y su vínculo con los uruguayos.

“También tengo otra historia con Uruguay. Mi hijo es de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos y fue a Egipto, a Sinaí, para hacer una misión de un año y allá se encontró con las Fuerzas Armadas de Uruguay. Y las personas con las que hizo más amistades en ese año, fue con los uruguayos. Cuando él llegó y vio la bandera de Uruguay, él les gritó “Peñarol”, y ellos se rieron e hicieron amistades. Y le regalaron esta camiseta”, dijo, mostrando la remera de la misión uruguaya.

¿Y quién es Juan, el exfutbolista uruguayo?

Juan se fue soltando con la charla y, ya sin las cámaras, contó que fue futbolista en Uruguay. Silvane también lo animó a que diera ese detalle.

Su nombre es Juan Almeida, hizo inferiores en Nacional hasta llegar a Tercera, iba en bicicleta a Los Céspedes, y luego jugó en Defensor, donde, recuerda, fue compañero de Ruben "Polilla" Da Silva, Gustavo Ferrín y Fernando Curutchet, entre otros.

Juan Almeida y Diego Maradona Juan Almeida y Diego Maradona

Luego, tuvo algunas lesiones y se fue a jugar a Estados Unidos cuando aún no estaba la MLS y el fútbol era semiprofesional.

En Defensor lo llamaban "el Cabeza" Almeida y entre las temporadas 1978 y 1979 llegó a jugar seis partidos en la Primera división de los violetas que en 1976 se habían consagrado campeones uruguayos por primera vez en su historia.

Además de la foto con Suárez, que mostró con orgullo, Almeida mostró en su celular su colección con varias figuras del fútbol, el deporte y el jet set.

Así, por ejemplo, tenía una foto con Diego Maradona y Pablo Forlán en un partido benéfico en Montevideo, otra con Pelé, una con el boxeador Sugar Ray Leonard, otras más actuales con exjugadores de Nacional, Gonzalo Bergessio y Gonzalo "Chory" Castro, y una con la mediática Paris Hilton.

Juan Almeida y Pelé Juan Almeida y Pelé

La pareja futbolera ya tiene la entrada para ver el debut de Uruguay en la Copa América 2024 en Miami.

“Hincho por Uruguay y Brasil, amamos a Brasil pero estamos decepcionados por nuestro fútbol. Tenemos jugadores pero no tenemos garra, y entonces hinchamos por quien tiene garra. Porque el fútbol no es solo correr atrás de la pelota, hay que tener garra”, agregó Silvane, quien podría ver a ambas selecciones frente a frente si avanzan en el torneo.