Referí en la Copa América: "Desde que estaba en Peñarol hablaba con él", dijo Luis Suárez sobre su relación con Darwin Núñez

“Desde que estaba en Peñarol Darwin, yo hablaba con él”, dijo a AUF TV. “Llegué a mandarle mensajes por intermedio de otras personas en Peñarol porque le veía unas condiciones… Hubo un partido en Peñarol que hizo tres goles, me acuerdo, y me llamó mucho la atención. Y me dijeron: ‘sí Luis, llega mucho pero erra mucho también’”.