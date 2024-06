Referí en la Copa América: ¿el último baile de Luis Suárez? Mirá lo que dijo el goleador sobre su futuro en la selección uruguaya

El delantero de la selección uruguaya, Luis Suárez , se refirió al futuro de su carrera en la celeste y dijo no tener claro si la Copa América 2024 iba a ser el “último baile” con el combinado.

“Yo quería que fuera la última (imagen) de que ellos me vieran jugar con la camiseta de la selección. Pero esa imagen me hizo ser porfiado, terco, de querer que sea otra la imagen que tenga con ellos y esperemos que esa imagen sea la reversa, de felicidad, de alegría y con un trofeo en nuestras manos”, señaló.

Suárez, de 37 años, dijo sentir el mismo cosquilleo que en sus inicios mientras esperaba que saliera la lista de convocados de Marcelo Bielsa.

“En estos últimos meses lo que quería era jugar la Copa América. Por muchas circunstancias, porque me quedó la espina del Mundial 2022 del que me sentí muy frustrado, por cómo nos fuimos. Y teniendo hoy en día una generación que ilusiona mucho, ser partícipe de esto era algo que quería, que venia trabajando, que estaba esperando con ese cosquilleo de mi primera convocatoria. Porque soy así y lo vivo así. Y no que por ser Luis Suárez tenía el lugar asegurado”,

El goleador celeste dijo disfrutar al máximo estar nuevamente en el torneo continental. “Contento por estar en una nueva Copa América y disfrutando esta etapa que a medida que va pasando el tiempo va quedando menos y hay que disfrutarlo cada vez más”, señaló.

Consultado sobre cómo vive la Copa América ante su posible último baile, dijo: “Lo disfruto como si fuese la primera vez que estoy en la selección y los disfrutaría como si fuera la última”.

Sobre la cifra de los 68 goles que lleva en la selección uruguaya, de la que es el goleador histórico, dijo que espera seguir subiendo el registro. “Ojalá, porque es lo que hice siempre, hacer goles, ayudar a la selección y esperemos que pueda seguir creciendo esa linda cifra”, comentó.

