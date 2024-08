Balas de goma, palos y corridas: hinchas de San Lorenzo sufrieron represión policial en el partido ante Atlético Mineiro en Brasil

A Mineiro le costó mucho crear peligro en la primera mitad, en la que se estrelló contra el dispositivo defensivo del Ciclón.

Sin su gran estrella, el veterano Hulk (lesionado) y con Gustavo Scarpa apagado, le tocó a Paulinho asumir la responsabilidad atacante en el Mineiro, aunque bien marcado, apenas dispuso de oportunidades.

Military Police confront San Lorenzo fans during the Copa Libertadores round of 16 second leg football match between Brazil's Atletico Mineiro and Argentina's San Lorenzo at the Arena MRV stadium in Belo Horizonte, Brazil, on August 20, 2024. DOUGLAS MAGN La policía de Brasil se enfrentó con hinchas de San Lorenzo AFP

Impreciso en los pases, con muchos errores, el Mineiro volvió a mostrar una imagen gris y sin inspiración, pese a contar con una de las mejores plantillas del continente.

En la única que tuvo en la primera parte, tras una buena jugada individual, su disparo desde la frontal del área acabó a las manos de Gastón Gómez.

Igual que a su rival, a San Lorenzo le costó mucho pisar el área local en la primera mitad y recurrió a lanzamientos desde fuera del área.

Elian Irala, desde la izquierda, fue quien más lo intentó, con cuatro remates, aunque sin éxito.

Al travesaño

En la mejor oportunidad en el primer tiempo, Iván Leguizamón, en el minuto 44, mandó un gran disparo cruzado desde fuera del área a la cruceta. El rebote lo recogió Matías Reali, que mandó fuera por poco su remate.

La respuesta del Galo fue inmediata y en el descuento, Deyverson, con un cabezazo desde dentro del área pequeña, cruzó demasiado el balón y lo mandó fuera.

En el descanso, el técnico local, el argentino Gabriel Milito, dio entrada al chileno Eduardo Vargas y a Bernard en lugar de Deyverson y del argentino Matías Zaracho.

El Galo ganó más poder ofensivo, aunque vio como San Lorenzo poco a poco estiraba sus líneas y empezaba a crear peligro.

Everson, muy atento, evitó con una providencial salida un gol de Alexis Cuello, quien aprovechó una gran pasada de Irala.

Battaglia decide

La inquietud del Galo desapareció en el minuto 65, cuando Scarpa sirvió un córner y Battaglia, rematando solo, mandó el balón al fondo de la red.

El gol despertó al conjunto brasileño, que pudo sentenciar con Paulinho, frenado por Gastón Gómez, y con Eduardo Vargas, quien no llegó por muy poco a un centro dentro del área.

El partido se paralizó durante seis minutos a la media hora de la segunda parte después de que los jugadores se quejasen por el gas pimienta lanzado por la policía durante un enfrentamiento con los aficionados de San Lorenzo.

Con el marcador a favor, el Mineiro se dedicó a controlar el partido en los últimos minutos ante un San Lorenzo que a la desesperada se lanzó en busca del empate, pero le faltó calidad arriba para definir.

Paulinho, en un contraataque en el descuento, pudo sentenciar, pero mandó alto su remate.

Con la clasificación, el Mineiro se medirá en cuartos de final al vigente campeón, el Fluminense, con el factor campo a favor, al disputar la vuelta en casa.

