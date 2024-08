Fluminense avanzó en la Copa Libertadores y eliminó en penales a Gremio de Matías Arezo

Con Paulo Henrique Ganso y el colombiano Jhon Arias controlando el partido a su antojo, el tricolor carioca ni dio opción a un Gremio que no tiró al arco en toda la primera mitad.

Flu puso la directa para encarrilar la eliminatoria muy temprano, con un cabezazo del capitán Thiago Silva en el minuto 14, tras un córner servido por Arias.

Con la eliminatoria igualada, Flu no se conformó y fue por el segundo gol, que logró minutos después.

En un rápido contraataque por la derecha, Jhon Arias remató ante la salida de Agustín Marchesín y Dodi, bajo palos, desvió la pelota con el brazo.

Aunque inicialmente señaló córner, el árbitro uruguayo Andrés Matonte fue avisado para revisar la jugada y tras hacerlo en el VAR, señaló penal.

Arias lo transformó a la perfección en el minuto 28 para poner a Flu por delante en la eliminatoria.

El colombiano rozó el tercero justo antes del descanso, tras una combinación con Martinelli por la izquierda, aunque su disparo desde la banda lo despejó Marchesín a córner.

Renato Gaúcho, técnico gremista, no tardó en reaccionar y en el descanso quitó al defensa argentino Walter Kannemann y a su compatriota atacante Cristian Pavón para dar entrada a Gustavo Nunes y al también argentino Franco Cristaldo.

Gremio mejoró significativamente, aunque la primera gran ocasión tras el descanso la tuvo Flu, cuando Ganso, desde fuera del área, mandó el balón al palo con un ligero toque por encima del golero, en el minuto 46.

La primera ocasión de Gremio en todo el partido no llegó hasta el minuto 51, cuando Gustavo Nunes remató un pase raso de Reinaldo y Fabio, muy atento, rechazó a córner.

Un minuto después, el propio Gustavo Nunes falló incomprensiblemente un remate completamente solo tras un pase del danés Martin Braithwaite, ex Barcelona, desde la derecha.

Gremio siguió insistiendo y logró marcar a los 69', con un cabezazo de Jemerson tras una falta servida por Reinaldo, aunque el defensa estaba ligeramente adelantado y el gol fue anulado.

En el 76, el colombiano Miguel Monsalve se fue en velocidad por la derecha y su centro raso al área lo despejó Fábio, aunque Gustavo Nunes, muy atento, logró rematar a gol y empatar la eliminatoria.

El uruguayo ex Peñarol Matías Arezo entró a los 83' en lugar de Braithwaite

Fluminense's goalkeeper Fabio (R) celebrates with his teammates after winning in the penalty shootout during the Copa Libertadores round of 16 second leg all-Brazilian football match between Fluminense and

Foto: Pablo Porciúncula / AFP