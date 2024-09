"Cinco años preso para salir y ver esta mierda": reacciones de Flamengo tras perder con Peñarol en el Maracaná

Los fanáticos de Flamengo no lo pueden creer

"Por supuesto que duele en el lado humano, pero la experiencia también demuestra que, cuando se produce bien, las reacciones de la afición son compatibles con el amor por el club . Eso lo respeto mucho, porque lo viví mucho. Sí tengo respeto cuando los fans me critican o me abuchean. El trabajo puede revertirse, el resultado también. Convertir esto en una buena actuación allí, ganar y clasificarse es una manera", dijo Tité en la conferencia de prensa.

"Tengo que respetar los sentimientos de la afición. Por supuesto que me siento así, soy humano. Sólo se revertirá en un sentido. ¿Sabes cómo conquistar a los fans? ¿Sabes cómo me gané a la afición de los otros clubes en los que jugué? Ganando un título importante. Si no, adiós", agregó el experimentado DT.