"Con Peñarol unido, jamás podrán": el mensaje de Mario Saralegui luego de su queja y la decisión de la directiva para el partido ante Flamengo

Como informó Referí, Saralegui había hecho una dura crítica a la directiva de Peñarol al no tener un lugar para ir al Campeón del Siglo.

"Socios Vitalicios y Honorarios, campeones del Mundo, tenemos un palco de las leyendas, eliminamos a Flamengo y somos los últimos Campeones del Mundo del Club. No tenemos más palco, no tenemos entradas, no podemos entrar ni solos, menos acompañados. Todo bien pero exigimos respeto", escribió en X.