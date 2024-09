Tras la queja de Mario Saralegui, Peñarol le pidió permiso a Conmebol para homenajear a los campeones de la Copa Libertadores 1982

En su cuenta de X (ex Twitter), escribió al principio de una especie de hilo: "Socios Vitalicios y Honorarios, campeones del Mundo, tenemos un palco de las leyendas, eliminamos a Flamengo y somos los últimos Campeones del Mundo del Club. No tenemos más palco, no tenemos entradas, no podemos entrar ni solos, menos acompañados. Todo bien pero exigimos respeto".

Y continuó: "En tono de broma, tal vez si hablamos con Zico o Junior, nos consiguen entradas en su tribuna, ya que parece que vienen (al partido revancha en Montevideo) pocos. Nos invitan nos ponemos las camisetas del Manya si es posible la del 82, llevamos un cartel que diga 'como nos echaron de allá, nos vinimos para acá'”.

Saralegui agregó que "Y otro cartel que diga, vamos arriba el Manya, queremos la sexta y vinimos a alentar, va bala abrazo a todos".

"De repente con un poquito de creatividad se podría haber hecho un lindo homenaje. Oportunidades perdidas y la sensación constante que les importa un carajo el club y eso a nosotros que nos rompimos el alma para hacerlo grande nos cae muy mal, causa mucha frustración, y mucho asco", prosiguió.

El descargo de Mario Saralegui contra Ignacio Ruglio

"Aahhhh y nos invitaron a comer un asado. Eso sí rompe récords. Tenés la cara de piedra de ir a un asado que lo paga otro y no llevás entrada, nada. Es ridículo, es Rugliano, falta de respeto, falta de capacidad, soberbia tremenda. Hago una lista con tres amigos y te gano la elección", escribió Saralegui refiriéndose al presidente Ignacio Ruglio.

Y terminó: "Y a no interpretar mal: a muerte con Diego (Aguirre) y el cuadro, que salga Campeón y lleve a Peñarol donde se merece que sí es posible. Tuvo que venir un DT con huevos para acomodar a los bobos de pie de bolsa de nailon. Es el amor al club. No es el momento, tal vez no, pero nosotros sentíamos que merecíamos mas je ja. Se aceptan objeciones, Vamoo Peñarol".

Según lo que puso saber Referí este martes, Saralegui es uno de los invitados de parte de Peñarol, y junto a él, desde Artigas es esperado Venancio Ramos, mientras que desde Rivera, vendrá Walkir Silva.