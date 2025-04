Conmebol cambió reglas para la Copa Libertadores y una castigará especialmente a los arqueros que hagan tiempo; mirá las nuevas disposiciones

En ese sentido, a partir de ahora los arqueros podrán retener el balón durante un máximo de ocho segundos.

¿Qué pasa si superan ese tiempo? “Si exceden este tiempo, se les sancionará con un saque de esquina a favor del equipo contrario. Esta nueva norma busca agilizar el juego y evitar retrasos innecesarios”, indico la Conmebol.

También se explicó cómo se contarán los ochos segundos: “Para asegurar que los guardametas estén al tanto del tiempo restante, el árbitro levantará la mano para iniciar una cuenta regresiva de cinco segundos antes de que el balón deba ser lanzado”.

Regla 3: Los jugadores

Esta regla ya se aplica en el fútbol uruguayo e indica que solo los capitanes pueden dirigirse al juez.

“Las pautas para la disposición de que solo el capitán pueda acercarse al árbitro (adjuntas) se incluirán en la sección «Observaciones y adaptaciones» y en la Regla 3. Los miembros instaron a las competiciones a aplicar las pautas en el caso de que no lo hayan hecho todavía, pues tienen efectos positivos en la conducta de los jugadores, en la relación entre estos y los árbitros, y en la captación y retención de árbitros”, indicó la Conmebol.

20250219 FBL - LIBERTADORES - ALIANZA - BOCA Uruguayan referee Esteban Ostojich (C) shows a yellow card to Boca Juniors' Uruguayan forward #16 Miguel Merentiel during the Copa Libertadores qualification second round first leg football match between Peru's

Regla 8. Inicio y reanudación del juego – Balón a tierra

“Si la pelota está fuera del área penal cuando se detenga el juego, el árbitro concederá un balón a tierra a favor de un jugador del equipo que tenga la posesión o la haya ganado, siempre que el árbitro pueda determinarlo; en caso contrario, dejará caer el balón ante un jugador del equipo que lo tocó por última vez. El balón deberá tocar el suelo en el lugar en el que se encontraba cuando se detuvo el juego”.

Regla 9. Balón en juego

“Si un miembro del cuerpo técnico, un jugador temporalmente fuera del terreno de juego, suplente, jugador sustituido o expulsado toca un balón que está claramente a punto de salir del campo, el árbitro concederá un tiro libre indirecto, sin sanción disciplinaria, si no hubo intención de interferir de forma antirreglamentaria”.

Protocolo del VAR con anuncio

“Todas las competiciones que usen el sistema VAR pueden implantar ahora la opción de que el árbitro anuncie públicamente las decisiones adoptadas tras una revisión o una comprobación prolongada del VAR”, indicó la Conmebol.

LAS VEGAS, NEVADA - JULY 06: Nahitan Nandez of Uruguay argues with referee Dario Herrera after being shown a red card during the CONMEBOL Copa America 2024 quarter-final match between Uruguay and Brazil at Allegiant Stadium on July 06, 2024 in Las Vegas,

Nahitan Nández, de la selección de Uruguay, le explica al árbitro Darío Herrera que fue a la pelota, pero igualmente, a instancias del VAR, fue expulsado

FOTO: AFP