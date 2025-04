Cruces, robo de camisetas e incidentes entre hinchas de Peñarol y Vélez Sarsfield antes y después del partido por Copa Libertadores en Buenos Aires; mirá los videos

Además, agregó que los seguidores aurinegros se refugiaron en un albergue transitorio de la zona.

Durante el partido hubo los habituales intercambios de cánticos e insultos entre ambas parcialidades en las tribunas.

Y tras el encuentro, cuando comenzaban a vaciarse las gradas, hinchas de Peñarol sortearon el cordón armado por guardias de seguridad y se acercaron hacia el sector en el que había simpatizantes de Vélez.

Eso generó intercambio de insultos y el lanzamiento de algunos pocos proyectiles de una tribuna a otra.

Como informó Referí, por ese cruce tras el partido y por haber ingresado bengalas, Peñarol recibirá una multa de Conmebol.

Fans of Peñarol cheer for their team ahead of the Copa Libertadores group stage first round football match between Argentina's Velez Sarsfield and Uruguay's Penarol at the Jose Amalfitani stadium in Buenos Aires on April 2, 2025. JUAN MABROMATA / AFP

Un hincha de Peñarol encendió una bengala en el Estadio Amalfitani de Vélez Sarsfield en la Copa Libertadores

FOTO: AFP