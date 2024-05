Diego Aguirre con el manual del Maestro Tabárez: así explicó el triunfo de Peñarol ante Atlético Mineiro

Sí. Aguirre, que fue campeón de la Libertadores en 1987 con un memorable gol agónico de su autoría ante América de Cali, puso en cancha el mejor manual de Óscar Washington Tabárez, su DT en aquel certamen y el entrenador de la selección uruguaya entre 2006 y 2021.

Tabárez solía hacer planteos de repuesta para maniatar primero al rival y luego intentar lastimarlo con sus armas ofensivas.

Eso lo llevó a Uruguay a clasificar a los mundiales de Sudáfrica 2010 (cuarto puesto), Brasil 2014, Rusia 2018 y a hacer el colchón de puntos que desembocó en la clasificación a Qatar 2022. También a conquistar la Copa América 2011.

Pero esas formas futbolísticas también le generaron a Tabárez unos cuantos detractores que no comulgaban con su paladar futbolero.

Tras su salida de la selección, que ahora disfruta del fútbol que pregona Marcelo Bielsa, Aguirre reivindicó la forma de sentir el juego que tenía Tabárez.

"Pensamos la mejor estrategia para neutralizar al rival, habíamos sufrido mucho el partido en Brasil donde nos superaron y no encontrábamos cómo pararlos por lo que había que buscar alguna variante que nos permitiera estar más cómodos. Sabíamos que teníamos que ganar, pero también que no teníamos que perder, no tomábamos como un mal resultado el empate, porque con dos empates, estábamos adentro de octavos de final. Hicimos un planteamiento más cauteloso, cerrado, de quitar espacios, buscando la seguridad defensiva y de jugar en respuesta a los espacios y fuimos encontrándolos. La posesión fue de Mineiro, pero recuerdo cuatro o cinco situaciones de gol nuestras y ninguna de Mineiro. A veces la posesión puede ser grande, pero no efectiva", afirmó Aguirre.

La particular forma en que Aguirre expuso el plan de juego a los futbolistas de Peñarol

Aguirre reveló en la conferencia que no trabajó en cancha el planteo táctico que exhibió con maestría este martes.

"En el entrenamiento de ayer teníamos alguna duda, no teníamos definido el equipo, ni siquiera lo paramos. Hoy de mañana cuando decidí los 11, llamé a los jugadores a un cuarto con un pizarrón, hablamos un rato, planteamos la idea, la estrategia, pero no lo trabajé en el campo. No tuvimos tiempo, jugamos hace pocos días, los jugadores están fatigados y priorizamos el descanso. Fue de charla: la forma de defender, la forma de atacar, dónde pararnos y cómo neutralizar al rival".

Aguirre también aprovechó para elogiar a Lucas Hernández, que jugó excedido de peso la temporada pasada y que sobre el final no aguantaba más de 60 minutos en cancha: "Lucas ha trabajado muy buen y se está ganando minutos y un lugar en el equipo para empezar o desde el banco; es muy buen jugador, estoy muy contento que Lucas vuelva a ser Lucas".

"El equipo vuelve a ser Peñarol. Lucas vuelve a ser Lucas y Peñarol vuelve a ser Peñarol. Sentía que había una deuda, que Peñarol debía ganar en identidad y jugar como se tiene que jugar acá. La respuesta de los jugadores ha sido espectacular. Se juegan todo en cada partido", concluyó Aguirre.