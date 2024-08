Diego Aguirre feliz por la goleada de Peñarol en Copa Libertadores: "Leo Fernández tiene la libertad de hacer lo que quiera; ¿y si hablamos de la importancia de haber mantenido a Maxi (Silvera)?"

Diego Aguirre se mostró muy feliz por el comienzo de Peñarol ante The Strongest por Copa Libertadores

Peñarol goleó 4-0 este miércoles a The Strongest en el partido de ida de los octavos de final de la Copa Libertadores en el Estadio Campeón del Siglo y dio un paso trascendente para encarrilar la clasificación, más allá de la importancia que tiene el hecho de ir a jugar a la altura de 3.600 metros de la altura de La Paz.

No hay que olvidar que el rival al que golearon los aurinegros, terminó primero en su grupo antes de venir a Montevideo.

Diego Aguirre habló en conferencia de prensa luego del triunfazo de los carboneros contra The Strongest.

COPA LIBERTADORES Triunfazo de Peñarol con un Leo Fernández muy encendido, y así encamina la serie ante The Strongest por la Copa Libertadores

"El equipo jugó muy bien con una actitud espectacular, pero hay que ser mesurados porque por ahora se ganó esta llave y aún resta jugar la revancha", comenzó diciendo Aguirre, quien estuvo acompañado por Maximiliano Silvera.

Entonces le preguntaron por el hecho de haber mantenido en el plantel y en el equipo a Leonardo Fernández.

Y contesto con una pregunta: "¿Y haber mantenido a de Maxi (y miró a su compañero de conferencia)?". Y continuó: "De Leo hablé mucho, es momento de hablar de Maxi que es tremendo jugador, tremendo profesional y está ayudando mucho al equipo".

El DT carbonero fue consultado acerca de qué diferencia de goles o qué número era importante sacar como local, para ir a jugar más tranquilo la revancha a la altura de La Paz.

"El número era ganar. No podíamos subestimar de ninguna manera. Guste o no The Strongest venia primero de su serie y nos generaba respeto como todos los rivales. Después, todos sabíamos que si podía llegar algún gol más, mejor, porque hay que ir a La Paz. La diferencia que se dio fue la que se vio en la cancha, fue la merecida", sostuvo.

"Más de una vez dije que el año estaba bien separado en dos momentos. La primera etapa era el Apertura y comenzar con bien en la Copa y otra que empezó hoy y tratar de ganar el Clausura. En eso estamos", añadió Aguirre.

Los que debutaron y Leonardo Fernández

También habló del debut de Jamie Báez, quien anotó un gol y brindó una asistencia.

"Jaime Báez siempre dije que era una tremenda incorporación y hoy (este miércoles) lo demostró. Jugó como yo esperaba".

A su vez, se dieron los debuts de Adrián "Toto" Fernández y de Felipe Avenatti en ofensiva en los minutos finales.

De eso habló Aguirre: "Toto Fernández me pareció importante darle minutos para que se integre con el grupo. Había una ventaja considerable en el marcador y yo podía tomar alguna decisión arriesgada. Lo pusimos y anduvo bien. Hay mucho por delante y él es un jugador que necesita tiempo para adaptarse. Va a ser un juego valioso".

"Separo este partido del siguiente. Todavía no hemos pensado nada. Necesitábamos tener el resultado de hoy (este miércoles) para pensar en lo siguiente. Obviamente que es un partido distinto que ya está condicionado por los cuatro goles que hicimos y trataremos de hacer lo mejor para conseguir la clasificación", dijo Aguirre.

Consultado por un periodista boliviano acerca de si jugar en La Paz le genera alguna inseguridad, más allá del 4-0, indicó: "Sin dudas que será un partido distinto y tenemos que ir a hacer un buen encuentro. Lo que pasó hoy es circunstancial y habrá muchas dificultades en ese juego. De verdad que no hemos logrado nada y debemos estar concentrados".

Según Aguirre, "lo de la hinchada fue tremendo. Es muy emocionante ver a la gente disfrutando así y sentir todo ese apoyo. Transmiten mucho y los jugadores lo sienten y se entregan al máximo. Fue muy disfrutable y ojalá que siempre sea así y que Peñarol sea protagonista en la copa que es el torneo más lindo que hay para jugar".

Y terminó hablando de la figura de la cancha, Leonardo Fernández, con un gol y dos asistencias de lujo.

"Leo Fernández tiene la libertad de hacer lo que quiera (se rió a carcajadas) porque tiene esa inteligencia para jugar, y que siga así", explicó.

La mirada de Maximiliano Silvera de la goleada de Peñarol

Maximiliano Silvera no solo anotó un golazo, sino que además, colaboró notablemente con el equipo.

"No ganamos nada todavía, hay que jugar allá. Con Jaime (Báez) nos encontramos muy bien y nos sentimos muy bien", dijo el delantero aurinegro

20240814 Maximiliano Silvera festeja el 2-0 de Peñarol ante The Strongest por Copa Libertadores Maximiliano Silvera festeja el 2-0 de Peñarol ante The Strongest por Copa Libertadores FOTO: L. Carreño

Y añadió: "Vamos a buscar la clasificación allá, y será un partido distinto".

"Nos hacemos fuertes acá y es por el gran apoyo que tenemos de la hinchada. Para nosotros es fundamental que nos apoyen como lo hacen", sostuvo el delantero.