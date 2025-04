El análisis de Diego Aguirre tras el triunfo de Peñarol: "Tenemos potencial para clasificar, pero debemos jugar mejor"

Aguirre destacó que este martes tenían “que sumar los tres puntos” y que “ no deja de incomodar jugar sin público , porque el partido se hace frío y cuesta encontrar todo ese contagio que se genera con la gente. Es algo que es así. Lo hablé con los jugadores, que no era una excusa, pero es raro”.

“Tenemos potencial para clasificar, pero debemos jugar mejor”

“Está claro que no tenemos los goles que supimos lograr con los mismos jugadores. Es producto de muchas cosas pero el no haber tenido un buen comienzo de año nos afecta a todos y hay que recuperar la confianza, continuar trabajando y es indudable que los resultados, por más que no hagas un buen partido, te van ayudando y generando cosas positivas. Estamos en ese proceso para que Peñarol vuelva a ser el equipo que hace muchos goles, genera y no recibe, y muchas cosas que aún no demostramos”.

Equipo de Peñarol que enfrentó a San Antonio Bulo Bulo por Copa Libertadores en el Campeón del Siglo, sin hinchas ni banderas por la sanción que Conmebol le aplicó a los aurinegros.jpg Equipo de Peñarol que enfrentó a San Antonio Bulo Bulo por Copa Libertadores en el Campeón del Siglo, sin hinchas ni banderas por la sanción que Conmebol le aplicó a los aurinegros FOTO: AFP

Consultado acerca de si estaba conforme con el partido, respondió: “Estoy conforme con el resultado, porque era el objetivo absoluto y total. Teníamos que ganar. Después, creo que tenemos equipo para jugar mejor y generar más de lo que mostramos hoy. Después de una racha adversa, haber tenido dos triunfos consecutivos que debería ser algo normal, tenemos que agarrarnos de esas pequeñas cosas para que el equipo pueda seguir mejorando”.

¿Cuál son esos aspectos positivos? “Haber mantenido el arco sin goles. Hay jugadores que rescato porque están creciendo mucho con el equipo como Nahuel Herrera, Pedrito (Pedro Milans) nos tiene acostumbrados a buenos partidos. Sabemos que tenemos que mejorar porque en la Copa nos vienen rivales más difíciles que hasta ahora y tenemos potencial para clasificar, pero debemos jugar mejor”.